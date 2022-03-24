Рейтинг@Mail.ru
Глава Еврокомиссии анонсировала новое партнерство ЕС и США - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/partnerstvo-1779930957.html
Глава Еврокомиссии анонсировала новое партнерство ЕС и США
Глава Еврокомиссии анонсировала новое партнерство ЕС и США - РИА Новости, 24.03.2022
Глава Еврокомиссии анонсировала новое партнерство ЕС и США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новое партнерство Евросоюза и США, предполагающее дополнительные поставки сжиженного природного газа из... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:26
2022-03-24T19:34
сша
еврокомиссия
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/07/1499350761_0:82:2000:1207_1920x0_80_0_0_3d104319e22f15bfb03efe97ad17babe.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новое партнерство Евросоюза и США, предполагающее дополнительные поставки сжиженного природного газа из Штатов в ЕС взамен российскому."Завтра вместе с президентом (США Джо) Байденом мы представим новую главу в нашем энергетическом партнерстве. Речь идет о дополнительном СПГ из США для Европейского союза, что заменяет российский СПГ, который у нас был до сих пор", - сказала она журналистам в Брюсселе.
https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/07/1499350761_142:0:1859:1288_1920x0_80_0_0_e69de0724e34ae2e3c3da56eb84e1534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, еврокомиссия, в мире, россия
19:26 24.03.2022 (обновлено: 19:34 24.03.2022)
 
Глава Еврокомиссии анонсировала новое партнерство ЕС и США

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала новое партнерство ЕС и США

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новое партнерство Евросоюза и США, предполагающее дополнительные поставки сжиженного природного газа из Штатов в ЕС взамен российскому.
"Завтра вместе с президентом (США Джо) Байденом мы представим новую главу в нашем энергетическом партнерстве. Речь идет о дополнительном СПГ из США для Европейского союза, что заменяет российский СПГ, который у нас был до сих пор", - сказала она журналистам в Брюсселе.
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 13:41
Газ за рубли: что изменит новый порядок расчетов с Европой
 
СШАЕврокомиссияВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала