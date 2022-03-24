https://ria.ru/20220324/partnerstvo-1779930957.html

Глава Еврокомиссии анонсировала новое партнерство ЕС и США

Глава Еврокомиссии анонсировала новое партнерство ЕС и США - РИА Новости, 24.03.2022

Глава Еврокомиссии анонсировала новое партнерство ЕС и США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новое партнерство Евросоюза и США, предполагающее дополнительные поставки сжиженного природного газа из... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:26

2022-03-24T19:26

2022-03-24T19:34

сша

еврокомиссия

в мире

россия

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новое партнерство Евросоюза и США, предполагающее дополнительные поставки сжиженного природного газа из Штатов в ЕС взамен российскому."Завтра вместе с президентом (США Джо) Байденом мы представим новую главу в нашем энергетическом партнерстве. Речь идет о дополнительном СПГ из США для Европейского союза, что заменяет российский СПГ, который у нас был до сих пор", - сказала она журналистам в Брюсселе.

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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Севастиан Котов

сша, еврокомиссия, в мире, россия