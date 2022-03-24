https://ria.ru/20220324/partnerstvo-1779930957.html
Глава Еврокомиссии анонсировала новое партнерство ЕС и США
Глава Еврокомиссии анонсировала новое партнерство ЕС и США - РИА Новости, 24.03.2022
Глава Еврокомиссии анонсировала новое партнерство ЕС и США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новое партнерство Евросоюза и США, предполагающее дополнительные поставки сжиженного природного газа из... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:26
2022-03-24T19:26
2022-03-24T19:34
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новое партнерство Евросоюза и США, предполагающее дополнительные поставки сжиженного природного газа из Штатов в ЕС взамен российскому."Завтра вместе с президентом (США Джо) Байденом мы представим новую главу в нашем энергетическом партнерстве. Речь идет о дополнительном СПГ из США для Европейского союза, что заменяет российский СПГ, который у нас был до сих пор", - сказала она журналистам в Брюсселе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, еврокомиссия, в мире, россия
19:26 24.03.2022 (обновлено: 19:34 24.03.2022)
Глава Еврокомиссии анонсировала новое партнерство ЕС и США
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала новое партнерство ЕС и США