https://ria.ru/20220324/pamyatnik-1779803640.html
СК проведет проверку из-за демонтажа памятника советским солдатам в Польше
СК проведет проверку из-за демонтажа памятника советским солдатам в Польше - РИА Новости, 24.03.2022
СК проведет проверку из-за демонтажа памятника советским солдатам в Польше
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с демонтажем памятника советским солдатам-освободителям в Польше,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:46
2022-03-24T10:46
2022-03-24T10:46
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польша
ссср
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с демонтажем памятника советским солдатам-освободителям в Польше, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Накануне памятник солдатам Красной армии в населенном пункте Хжовице демонтировали в прямом эфире польского телеканала."Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по факту демонтажа памятника советским солдатам-освободителям в Польше, при этом запросив необходимую для расследования информацию в МИД России", - говорится в сообщении.Отмечается, что в населенном пункте Хжовице на юго-западе Польши в присутствии чиновников и представителей местных властей был демонтирован монумент, воздвигнутый в 1949 году на месте гибели 620 красноармейцев 1-го Украинского фронта, останки которых были позже эксгумированы и перенесены на военное кладбище."Подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220321/pamyatnik-1779344884.html
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РИА Новости
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в мире, россия, польша, ссср, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
СК проведет проверку из-за демонтажа памятника советским солдатам в Польше
Бастрыкин поручил провести проверку из-за демонтажа памятника советским солдатам в Польше