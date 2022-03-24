https://ria.ru/20220324/pamyatnik-1779803640.html

СК проведет проверку из-за демонтажа памятника советским солдатам в Польше

СК проведет проверку из-за демонтажа памятника советским солдатам в Польше - РИА Новости, 24.03.2022

СК проведет проверку из-за демонтажа памятника советским солдатам в Польше

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с демонтажем памятника советским солдатам-освободителям в Польше,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:46

2022-03-24T10:46

2022-03-24T10:46

в мире

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польша

ссср

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с демонтажем памятника советским солдатам-освободителям в Польше, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Накануне памятник солдатам Красной армии в населенном пункте Хжовице демонтировали в прямом эфире польского телеканала."Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по факту демонтажа памятника советским солдатам-освободителям в Польше, при этом запросив необходимую для расследования информацию в МИД России", - говорится в сообщении.Отмечается, что в населенном пункте Хжовице на юго-западе Польши в присутствии чиновников и представителей местных властей был демонтирован монумент, воздвигнутый в 1949 году на месте гибели 620 красноармейцев 1-го Украинского фронта, останки которых были позже эксгумированы и перенесены на военное кладбище."Подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220321/pamyatnik-1779344884.html

https://ria.ru/20220310/pamyatnik-1777383392.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, польша, ссср, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин