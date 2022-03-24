https://ria.ru/20220324/osago-1779940979.html
В ГД внесли проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины
В ГД внесли проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины - РИА Новости, 24.03.2022
В ГД внесли проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины
В Госдуму внесен проект депутата Константина Затулина ("Единая Россия") об отсрочке на оформление ОСАГО экстренно въезжающим в РФ из ДНР, ЛНР и Украины... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:27
2022-03-24T20:27
2022-03-24T20:27
общество
россия
осаго
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен проект депутата Константина Затулина ("Единая Россия") об отсрочке на оформление ОСАГО экстренно въезжающим в РФ из ДНР, ЛНР и Украины гражданам.Данная норма распространяется только на лиц, въехавших в Россию с территории Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, отмечается в материалах."Эти граждане смогут пересекать границу с Российской Федерации, не имея полиса ОСАГО", - сообщается в записке.При этом с данной категории граждан не снимается обязательство по оформлению полиса ОСАГО по истечению предлагаемого срока, отмечается там.
https://ria.ru/20220323/grazhdanstvo-1779734779.html
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, осаго, луганская народная республика, донецкая народная республика
В ГД внесли проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины
Депутат Затулин внес проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины