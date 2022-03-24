https://ria.ru/20220324/osago-1779940979.html

В ГД внесли проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины

В ГД внесли проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины - РИА Новости, 24.03.2022

В ГД внесли проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины

В Госдуму внесен проект депутата Константина Затулина ("Единая Россия") об отсрочке на оформление ОСАГО экстренно въезжающим в РФ из ДНР, ЛНР и Украины... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T20:27

2022-03-24T20:27

2022-03-24T20:27

общество

россия

осаго

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен проект депутата Константина Затулина ("Единая Россия") об отсрочке на оформление ОСАГО экстренно въезжающим в РФ из ДНР, ЛНР и Украины гражданам.Данная норма распространяется только на лиц, въехавших в Россию с территории Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, отмечается в материалах."Эти граждане смогут пересекать границу с Российской Федерации, не имея полиса ОСАГО", - сообщается в записке.При этом с данной категории граждан не снимается обязательство по оформлению полиса ОСАГО по истечению предлагаемого срока, отмечается там.

https://ria.ru/20220323/grazhdanstvo-1779734779.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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Севастиан Котов

общество, россия, осаго, луганская народная республика, донецкая народная республика