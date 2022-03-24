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В ГД внесли проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины - РИА Новости, 24.03.2022
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В ГД внесли проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины
В ГД внесли проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины - РИА Новости, 24.03.2022
В ГД внесли проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины
В Госдуму внесен проект депутата Константина Затулина ("Единая Россия") об отсрочке на оформление ОСАГО экстренно въезжающим в РФ из ДНР, ЛНР и Украины... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:27
2022-03-24T20:27
общество
россия
осаго
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен проект депутата Константина Затулина ("Единая Россия") об отсрочке на оформление ОСАГО экстренно въезжающим в РФ из ДНР, ЛНР и Украины гражданам.Данная норма распространяется только на лиц, въехавших в Россию с территории Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, отмечается в материалах."Эти граждане смогут пересекать границу с Российской Федерации, не имея полиса ОСАГО", - сообщается в записке.При этом с данной категории граждан не снимается обязательство по оформлению полиса ОСАГО по истечению предлагаемого срока, отмечается там.
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россия
луганская народная республика
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общество, россия, осаго, луганская народная республика, донецкая народная республика
20:27 24.03.2022
 
В ГД внесли проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины

Депутат Затулин внес проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Госдумы РФ
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен проект депутата Константина Затулина ("Единая Россия") об отсрочке на оформление ОСАГО экстренно въезжающим в РФ из ДНР, ЛНР и Украины гражданам.
"Предлагаемый законопроект дает право лицам, въезжающим в экстренном порядке на территорию РФ на личном транспорте, отсрочки по оформлению полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на срок 10 календарных дней с даты въезда", - говорится в пояснительной записке к документу.
Данная норма распространяется только на лиц, въехавших в Россию с территории Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, отмечается в материалах.
"Эти граждане смогут пересекать границу с Российской Федерации, не имея полиса ОСАГО", - сообщается в записке.
При этом с данной категории граждан не снимается обязательство по оформлению полиса ОСАГО по истечению предлагаемого срока, отмечается там.
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