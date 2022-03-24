https://ria.ru/20220324/operatsiya-1779879880.html

Все цели военной операции на Украине будут достигнуты, заверили в МИД

Все цели военной операции на Украине будут достигнуты, заверили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022

Все цели военной операции на Украине будут достигнуты, заверили в МИД

Специальная военная операция России на Украине идет в соответствии с планом, все цели будут достигнуты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:06

2022-03-24T16:06

2022-03-24T16:22

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине идет в соответствии с планом, все цели будут достигнуты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ее цели остаются, как было заявлено российским руководством, неизменными. Это демилитаризация и денацификация Украины, защита жителей ДНР и ЛНР от агрессии со стороны киевского режима, устранение исходивших с территории этой страны угроз в адрес нашей страны. Операция, как об этом говорит руководство нашей страны, министерство обороны, осуществляется строго в соответствии с намеченным планом. Все заявленные цели будут достигнуты", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

https://ria.ru/20220322/peskov-1779537881.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова