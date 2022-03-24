https://ria.ru/20220324/operatsiya-1779879880.html
Все цели военной операции на Украине будут достигнуты, заверили в МИД
Все цели военной операции на Украине будут достигнуты, заверили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022
Все цели военной операции на Украине будут достигнуты, заверили в МИД
Специальная военная операция России на Украине идет в соответствии с планом, все цели будут достигнуты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:06
2022-03-24T16:06
2022-03-24T16:22
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине идет в соответствии с планом, все цели будут достигнуты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ее цели остаются, как было заявлено российским руководством, неизменными. Это демилитаризация и денацификация Украины, защита жителей ДНР и ЛНР от агрессии со стороны киевского режима, устранение исходивших с территории этой страны угроз в адрес нашей страны. Операция, как об этом говорит руководство нашей страны, министерство обороны, осуществляется строго в соответствии с намеченным планом. Все заявленные цели будут достигнуты", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
https://ria.ru/20220322/peskov-1779537881.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:06 24.03.2022 (обновлено: 16:22 24.03.2022)
Все цели военной операции на Украине будут достигнуты, заверили в МИД
Представитель МИД Захарова заверила, что военная операция на Украине идет по плану