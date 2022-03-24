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Все цели военной операции на Украине будут достигнуты, заверили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/operatsiya-1779879880.html
Все цели военной операции на Украине будут достигнуты, заверили в МИД
Все цели военной операции на Украине будут достигнуты, заверили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022
Все цели военной операции на Украине будут достигнуты, заверили в МИД
Специальная военная операция России на Украине идет в соответствии с планом, все цели будут достигнуты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:06
2022-03-24T16:22
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине идет в соответствии с планом, все цели будут достигнуты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ее цели остаются, как было заявлено российским руководством, неизменными. Это демилитаризация и денацификация Украины, защита жителей ДНР и ЛНР от агрессии со стороны киевского режима, устранение исходивших с территории этой страны угроз в адрес нашей страны. Операция, как об этом говорит руководство нашей страны, министерство обороны, осуществляется строго в соответствии с намеченным планом. Все заявленные цели будут достигнуты", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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украина
донецкая народная республика
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россия
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:06 24.03.2022 (обновлено: 16:22 24.03.2022)
 
Все цели военной операции на Украине будут достигнуты, заверили в МИД

Представитель МИД Захарова заверила, что военная операция на Украине идет по плану

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ в Мариуполе
Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине идет в соответствии с планом, все цели будут достигнуты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ее цели остаются, как было заявлено российским руководством, неизменными. Это демилитаризация и денацификация Украины, защита жителей ДНР и ЛНР от агрессии со стороны киевского режима, устранение исходивших с территории этой страны угроз в адрес нашей страны. Операция, как об этом говорит руководство нашей страны, министерство обороны, осуществляется строго в соответствии с намеченным планом. Все заявленные цели будут достигнуты", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 22:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Песков заявил, что спецоперация на Украине идет по плану
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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