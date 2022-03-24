https://ria.ru/20220324/operatsiya-1779866602.html

Киеву не удастся остановить российскую операцию, заявили в Крыму

Киеву не удастся остановить российскую операцию, заявили в Крыму - РИА Новости, 24.03.2022

Киеву не удастся остановить российскую операцию, заявили в Крыму

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов уверен, что украинским властям не удастся... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:09

2022-03-24T15:09

2022-03-24T15:09

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украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов уверен, что украинским властям не удастся затянуть переговорный процесс и остановить спецоперацию."Киевские власти отчаянно требуют прекращения огня. Значит, "припекло" Киев. В этой ситуации выдвигать условия на переговорах, если они вообще имеют смысл, будет Россия. Затянуть переговорный процесс и остановить спецоперацию киевскому режиму не удастся", - заявил он РИА Новости.По словам постпреда, никакой диалог с киевскими представителями не должен дезориентировать ни российское общество, ни жителей Украины, ни ожидающих завершения спецоперации зарубежных друзей и партнеров. "Цели операции определены и будут достигнуты", - подчеркнул Мурадов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220323/ukraina-1779602532.html

https://ria.ru/20220323/ukraina-1779762602.html

россия

украина

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, республика крым, донецкая народная республика, луганская народная республика