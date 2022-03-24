https://ria.ru/20220324/operatsiya-1779866602.html
Киеву не удастся остановить российскую операцию, заявили в Крыму
Киеву не удастся остановить российскую операцию, заявили в Крыму - РИА Новости, 24.03.2022
Киеву не удастся остановить российскую операцию, заявили в Крыму
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов уверен, что украинским властям не удастся... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:09
2022-03-24T15:09
2022-03-24T15:09
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
республика крым
донецкая народная республика
луганская народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов уверен, что украинским властям не удастся затянуть переговорный процесс и остановить спецоперацию."Киевские власти отчаянно требуют прекращения огня. Значит, "припекло" Киев. В этой ситуации выдвигать условия на переговорах, если они вообще имеют смысл, будет Россия. Затянуть переговорный процесс и остановить спецоперацию киевскому режиму не удастся", - заявил он РИА Новости.По словам постпреда, никакой диалог с киевскими представителями не должен дезориентировать ни российское общество, ни жителей Украины, ни ожидающих завершения спецоперации зарубежных друзей и партнеров. "Цели операции определены и будут достигнуты", - подчеркнул Мурадов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779602532.html
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779762602.html
россия
украина
республика крым
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, республика крым, донецкая народная республика, луганская народная республика
Киеву не удастся остановить российскую операцию, заявили в Крыму
Вице-премьер Крыма Мурадов заявил, что цели операции на Украине будут достигнуты