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Песков переадресовал Минобороны вопрос об итогах месяца операции на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/operatsiya-1779841125.html
Песков переадресовал Минобороны вопрос об итогах месяца операции на Украине
Песков переадресовал Минобороны вопрос об итогах месяца операции на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
Песков переадресовал Минобороны вопрос об итогах месяца операции на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об итогах месяца с начала специальной военной операции на Украине Министерству обороны РФ. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:12
2022-03-24T13:12
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
вооруженные силы рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об итогах месяца с начала специальной военной операции на Украине Министерству обороны РФ."Это вопрос Министерства обороны", - сказал Песков на вопрос о том, что сегодня месяц с начала специальной военной операции на Украине и чего удалось России достичь за этот месяц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия
донецкая народная республика
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украина
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы рф, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
13:12 24.03.2022
 
Песков переадресовал Минобороны вопрос об итогах месяца операции на Украине

Песков переадресовал Минобороны вопрос об итогах месяца со дня начала операции на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об итогах месяца с начала специальной военной операции на Украине Министерству обороны РФ.
"Это вопрос Министерства обороны", - сказал Песков на вопрос о том, что сегодня месяц с начала специальной военной операции на Украине и чего удалось России достичь за этот месяц.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы РФДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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