https://ria.ru/20220324/oon-1779953346.html

В ООН назвали события на Украине одним из худших гуманитарных кризисов

В ООН назвали события на Украине одним из худших гуманитарных кризисов - РИА Новости, 24.03.2022

В ООН назвали события на Украине одним из худших гуманитарных кризисов

Ситуация на Украине является одним из самых стремительно ухудшающихся гуманитарных кризисов современности, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T21:51

2022-03-24T21:51

2022-03-24T21:51

в мире

оон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/87/1528878752_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4fd32e0e07ec12c628badcb22ff3037b.jpg

ООН, 24 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине является одним из самых стремительно ухудшающихся гуманитарных кризисов современности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Сегодня знаменует целый месяц с начала войны на Украине, одного из самых стремительно ухудшающихся гуманитарных кризисов современности", - сказал представитель ООН.По его словам, "главной гуманитарной проблемой по-прежнему является безопасный и надежный доступ в районы, где мирные граждане оказались в ловушке боевых действий, таких как Мариуполь, и безопасные коридоры".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220313/ssora-1777935497.html

https://ria.ru/20220317/makron-1778724763.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, оон, украина