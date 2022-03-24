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В ООН назвали события на Украине одним из худших гуманитарных кризисов - РИА Новости, 24.03.2022
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В ООН назвали события на Украине одним из худших гуманитарных кризисов
В ООН назвали события на Украине одним из худших гуманитарных кризисов - РИА Новости, 24.03.2022
В ООН назвали события на Украине одним из худших гуманитарных кризисов
Ситуация на Украине является одним из самых стремительно ухудшающихся гуманитарных кризисов современности, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:51
2022-03-24T21:51
в мире
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ООН, 24 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине является одним из самых стремительно ухудшающихся гуманитарных кризисов современности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Сегодня знаменует целый месяц с начала войны на Украине, одного из самых стремительно ухудшающихся гуманитарных кризисов современности", - сказал представитель ООН.По его словам, "главной гуманитарной проблемой по-прежнему является безопасный и надежный доступ в районы, где мирные граждане оказались в ловушке боевых действий, таких как Мариуполь, и безопасные коридоры".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220313/ssora-1777935497.html
https://ria.ru/20220317/makron-1778724763.html
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в мире, оон, украина
21:51 24.03.2022
 
В ООН назвали события на Украине одним из худших гуманитарных кризисов

В ООН назвали события на Украине одним из худших гуманитарных кризисов современности

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 24 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине является одним из самых стремительно ухудшающихся гуманитарных кризисов современности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Сегодня знаменует целый месяц с начала войны на Украине, одного из самых стремительно ухудшающихся гуманитарных кризисов современности", - сказал представитель ООН.
Флаги стран — участниц саммита ЕС - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 15:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Handelsblatt: Европа стоит на грани большой ссоры из-за украинского кризиса
По его словам, "главной гуманитарной проблемой по-прежнему является безопасный и надежный доступ в районы, где мирные граждане оказались в ловушке боевых действий, таких как Мариуполь, и безопасные коридоры".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 18:58
Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
 
В миреООНУкраина
 
 
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