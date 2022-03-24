https://ria.ru/20220324/oon-1779953346.html
В ООН назвали события на Украине одним из худших гуманитарных кризисов
В ООН назвали события на Украине одним из худших гуманитарных кризисов - РИА Новости, 24.03.2022
В ООН назвали события на Украине одним из худших гуманитарных кризисов
Ситуация на Украине является одним из самых стремительно ухудшающихся гуманитарных кризисов современности, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:51
2022-03-24T21:51
2022-03-24T21:51
в мире
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/87/1528878752_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4fd32e0e07ec12c628badcb22ff3037b.jpg
ООН, 24 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине является одним из самых стремительно ухудшающихся гуманитарных кризисов современности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Сегодня знаменует целый месяц с начала войны на Украине, одного из самых стремительно ухудшающихся гуманитарных кризисов современности", - сказал представитель ООН.По его словам, "главной гуманитарной проблемой по-прежнему является безопасный и надежный доступ в районы, где мирные граждане оказались в ловушке боевых действий, таких как Мариуполь, и безопасные коридоры".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220313/ssora-1777935497.html
https://ria.ru/20220317/makron-1778724763.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/87/1528878752_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_67f5a331a49eebe08333af389564ce8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, украина
В ООН назвали события на Украине одним из худших гуманитарных кризисов
В ООН назвали события на Украине одним из худших гуманитарных кризисов современности