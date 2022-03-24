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Лидеры G7 созвали сессию совета продовольственной организации ООН - РИА Новости, 24.03.2022
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Лидеры G7 созвали сессию совета продовольственной организации ООН
Лидеры G7 созвали сессию совета продовольственной организации ООН - РИА Новости, 24.03.2022
Лидеры G7 созвали сессию совета продовольственной организации ООН
Лидеры G7 созывают внеочередную сессию совета продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, призывают страны воздержаться от эмбарго на... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:02
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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Лидеры G7 созывают внеочередную сессию совета продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, призывают страны воздержаться от эмбарго на продовольствия, говорится в заявлении, распространенном правительством ФРГ."Мы призываем к внеочередной сессии Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для устранения последствий российской агрессии против Украины на мировую продовольственную безопасность и сельское хозяйство. Призываем всех участников Информационной системы аграрных рынков (AMIS) продолжать обмениваться информацией и изучать варианты удержания цен под контролем, включая предоставление запасов, в частности, Всемирную продовольственную программу", - говорится в заявлении."Мы будем избегать запретов на экспорт и другие меры, ограничивающие торговлю, поддерживать открытость и прозрачность рынков и призываем других поступать так же в соответствии с положениями Всемирной торговой организации (ВТО), включая требования к уведомлению ВТО", - отмечается в документе.
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всемирная торговая организация (вто), оон, фао, украина, в мире, германия, правительство германии
20:02 24.03.2022
 
Лидеры G7 созвали сессию совета продовольственной организации ООН

Лидеры G7 созывают внеочередную сессию совета продовольственной организации ООН

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7
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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Лидеры G7 созывают внеочередную сессию совета продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, призывают страны воздержаться от эмбарго на продовольствия, говорится в заявлении, распространенном правительством ФРГ.
"Мы призываем к внеочередной сессии Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для устранения последствий российской агрессии против Украины на мировую продовольственную безопасность и сельское хозяйство. Призываем всех участников Информационной системы аграрных рынков (AMIS) продолжать обмениваться информацией и изучать варианты удержания цен под контролем, включая предоставление запасов, в частности, Всемирную продовольственную программу", - говорится в заявлении.
"Мы будем избегать запретов на экспорт и другие меры, ограничивающие торговлю, поддерживать открытость и прозрачность рынков и призываем других поступать так же в соответствии с положениями Всемирной торговой организации (ВТО), включая требования к уведомлению ВТО", - отмечается в документе.
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