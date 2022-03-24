https://ria.ru/20220324/oon-1779936038.html
Лидеры G7 созвали сессию совета продовольственной организации ООН
Лидеры G7 созвали сессию совета продовольственной организации ООН - РИА Новости, 24.03.2022
Лидеры G7 созвали сессию совета продовольственной организации ООН
Лидеры G7 созывают внеочередную сессию совета продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, призывают страны воздержаться от эмбарго на... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:02
2022-03-24T20:02
2022-03-24T20:02
всемирная торговая организация (вто)
оон
фао
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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Лидеры G7 созывают внеочередную сессию совета продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, призывают страны воздержаться от эмбарго на продовольствия, говорится в заявлении, распространенном правительством ФРГ."Мы призываем к внеочередной сессии Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для устранения последствий российской агрессии против Украины на мировую продовольственную безопасность и сельское хозяйство. Призываем всех участников Информационной системы аграрных рынков (AMIS) продолжать обмениваться информацией и изучать варианты удержания цен под контролем, включая предоставление запасов, в частности, Всемирную продовольственную программу", - говорится в заявлении."Мы будем избегать запретов на экспорт и другие меры, ограничивающие торговлю, поддерживать открытость и прозрачность рынков и призываем других поступать так же в соответствии с положениями Всемирной торговой организации (ВТО), включая требования к уведомлению ВТО", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20220324/polsha-1779833666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирная торговая организация (вто), оон, фао, украина, в мире, германия, правительство германии
Лидеры G7 созвали сессию совета продовольственной организации ООН
Лидеры G7 созывают внеочередную сессию совета продовольственной организации ООН