https://ria.ru/20220324/obuchenie-1779777466.html
Королевский танковый полк Британии обучал украинских военных
Королевский танковый полк Британии обучал украинских военных - РИА Новости, 24.03.2022
Королевский танковый полк Британии обучал украинских военных
Королевский танковый полк Великобритании принимал участие в подготовке украинских военных, воюющих в Донбассе, свидетельствует документ, имеющийся в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T06:13
2022-03-24T06:13
2022-03-24T06:31
в мире
волноваха
великобритания
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ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 24 мар — РИА Новости. Королевский танковый полк Великобритании принимал участие в подготовке украинских военных, воюющих в Донбассе, свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости.Корреспондент РИА Новости обнаружил в освобожденном городе Волноваха в Донецкой области тайник с документами, среди которых — сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов.Сертификат выдан королевским танковым полком — знаменитым подразделением, сформированным во время Первой мировой войны после изобретения танка британцами.Согласно документу, обучение состояло из четырех модулей: "обучение обращению с оружием", "навигация", "медицинский тренинг" и "парное движение".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.При поддержке России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, как подчеркивают власти, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220324/podgotovka-1779774497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, волноваха, великобритания
06:13 24.03.2022 (обновлено: 06:31 24.03.2022)
Королевский танковый полк Британии обучал украинских военных
Королевский танковый полк Великобритании обучал воюющих в Донбассе украинских военных
ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 24 мар — РИА Новости. Королевский танковый полк Великобритании принимал участие в подготовке украинских военных, воюющих в Донбассе, свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости.
Корреспондент РИА Новости обнаружил в освобожденном городе Волноваха
в Донецкой области тайник с документами, среди которых — сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов.
Сертификат выдан королевским танковым полком — знаменитым подразделением, сформированным во время Первой мировой войны после изобретения танка британцами.
Согласно документу, обучение состояло из четырех модулей: "обучение обращению с оружием", "навигация", "медицинский тренинг" и "парное движение".
Россия
начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
При поддержке России развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
, но, как подчеркивают власти, об оккупации Украины речи не идет.