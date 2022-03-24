https://ria.ru/20220324/obuchenie-1779777466.html

Королевский танковый полк Британии обучал украинских военных

Королевский танковый полк Британии обучал украинских военных - РИА Новости, 24.03.2022

Королевский танковый полк Британии обучал украинских военных

Королевский танковый полк Великобритании принимал участие в подготовке украинских военных, воюющих в Донбассе, свидетельствует документ, имеющийся в... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T06:13

2022-03-24T06:13

2022-03-24T06:31

в мире

волноваха

великобритания

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ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 24 мар — РИА Новости. Королевский танковый полк Великобритании принимал участие в подготовке украинских военных, воюющих в Донбассе, свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости.Корреспондент РИА Новости обнаружил в освобожденном городе Волноваха в Донецкой области тайник с документами, среди которых — сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов.Сертификат выдан королевским танковым полком — знаменитым подразделением, сформированным во время Первой мировой войны после изобретения танка британцами.Согласно документу, обучение состояло из четырех модулей: "обучение обращению с оружием", "навигация", "медицинский тренинг" и "парное движение".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.При поддержке России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, как подчеркивают власти, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220324/podgotovka-1779774497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, волноваха, великобритания