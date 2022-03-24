https://ria.ru/20220324/obstrely-1779780087.html
ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов
ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 24.03.2022
ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов
Украинские войска в 05.30 выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T07:38
2022-03-24T07:38
2022-03-24T07:38
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ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Украинские войска в 05.30 выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф
ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 122 миллиметра