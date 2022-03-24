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ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 24.03.2022
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ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов
ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 24.03.2022
ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов
Украинские войска в 05.30 выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T07:38
2022-03-24T07:38
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
владимир путин
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Украинские войска в 05.30 выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф
07:38 24.03.2022
 
ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 122 миллиметра

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии соприкосновения. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Украинские войска в 05.30 выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 05.30 — н.п. Новомихайловка — н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", — сообщили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащие народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
07:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецкому в ЛНР
 
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