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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецкому в ЛНР - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/obstrely-1779779172.html
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецкому в ЛНР
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецкому в ЛНР - РИА Новости, 24.03.2022
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецкому в ЛНР
Украинские войска за ночь обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра, повреждены 4 домостроения, следует из... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T07:22
2022-03-24T07:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
сцкк
луганск
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ЛУГАНСК, 24 мар — РИА Новости. Украинские войска за ночь обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра, повреждены 4 домостроения, следует из сообщения представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Сводка представительства ЛНР в СЦКК по состоянию на 07.00 24 марта 2022 года. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел по населенным пунктам республики. 06.45 н.п. Орехово — Донецкий: артиллерийское орудие 152 мм (4 снаряда). В н.п. Донецкий разрушен жилой дом, а также повреждено 4 домостроения", — сообщили в представительстве.
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луганская народная республика
украина
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в мире, луганская народная республика, украина, сцкк, луганск
07:22 24.03.2022
 
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецкому в ЛНР

ВСУ выпустили четыре снаряда по Донецкому в ЛНР, повреждены четыре домостроения

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие народной милиции ЛНР
Военнослужащие народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 мар — РИА Новости. Украинские войска за ночь обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра, повреждены 4 домостроения, следует из сообщения представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сводка представительства ЛНР в СЦКК по состоянию на 07.00 24 марта 2022 года. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел по населенным пунктам республики. 06.45 н.п. Орехово — Донецкий: артиллерийское орудие 152 мм (4 снаряда). В н.п. Донецкий разрушен жилой дом, а также повреждено 4 домостроения", — сообщили в представительстве.
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