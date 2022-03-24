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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецкому в ЛНР
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецкому в ЛНР - РИА Новости, 24.03.2022
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецкому в ЛНР
Украинские войска за ночь обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра, повреждены 4 домостроения, следует из... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T07:22
2022-03-24T07:22
2022-03-24T07:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 24 мар — РИА Новости. Украинские войска за ночь обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра, повреждены 4 домостроения, следует из сообщения представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Сводка представительства ЛНР в СЦКК по состоянию на 07.00 24 марта 2022 года. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел по населенным пунктам республики. 06.45 н.п. Орехово — Донецкий: артиллерийское орудие 152 мм (4 снаряда). В н.п. Донецкий разрушен жилой дом, а также повреждено 4 домостроения", — сообщили в представительстве.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, сцкк, луганск
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецкому в ЛНР
ВСУ выпустили четыре снаряда по Донецкому в ЛНР, повреждены четыре домостроения