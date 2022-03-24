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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/obstrel-1779963288.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в очередной раз открыли огонь по Донецку, выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T23:32
2022-03-24T23:39
в мире
сцкк
донецк (днр)
донецкая народная республика
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз открыли огонь по Донецку, выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, обстрел зафиксирован в 22.25 (совпадает с мск), он велся по Кировскому району города.Ранее в четверг представительство зафиксировало 11 фактов обстрела города, в том числе с применением ракет из БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220324/bayden-1779943999.html
https://ria.ru/20220324/polsha-1779933681.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
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в мире, сцкк, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донбасс, украина
23:32 24.03.2022 (обновлено: 23:39 24.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Украинский военнослужащий
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз открыли огонь по Донецку, выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, обстрел зафиксирован в 22.25 (совпадает с мск), он велся по Кировскому району города.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 20:43
Байден допустил вмешательство НАТО в ситуацию на Украине
Ранее в четверг представительство зафиксировало 11 фактов обстрела города, в том числе с применением ракет из БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 19:43
Премьер Польши предложил направить на Украину гуманитарную миссию НАТО
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСЦККДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонбассУкраина
 
 
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