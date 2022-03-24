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Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в очередной раз открыли огонь по Донецку, выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T23:32

2022-03-24T23:32

2022-03-24T23:39

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз открыли огонь по Донецку, выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, обстрел зафиксирован в 22.25 (совпадает с мск), он велся по Кировскому району города.Ранее в четверг представительство зафиксировало 11 фактов обстрела города, в том числе с применением ракет из БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/bayden-1779943999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сцкк, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донбасс, украина