https://ria.ru/20220324/obstrel-1779963288.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в очередной раз открыли огонь по Донецку, выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T23:32
2022-03-24T23:32
2022-03-24T23:39
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обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз открыли огонь по Донецку, выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, обстрел зафиксирован в 22.25 (совпадает с мск), он велся по Кировскому району города.Ранее в четверг представительство зафиксировало 11 фактов обстрела города, в том числе с применением ракет из БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220324/bayden-1779943999.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сцкк, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донбасс, украина
23:32 24.03.2022 (обновлено: 23:39 24.03.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк