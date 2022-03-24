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Украинские войска обстреляли из минометов Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска обстреляли из минометов Золотое-5 в ЛНР - РИА Новости, 24.03.2022
Украинские войска обстреляли из минометов Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска в четверг обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Луганской народной республике из 120-миллиметрового миномета, сообщило представительство ЛНР РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:30
2022-03-24T21:30
2022-03-24T21:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Луганской народной республике из 120-миллиметрового миномета, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: 19.50 н.п. Золотое-4 – Золотое-5, миномет 120 мм (четыре мины)", - заявило представительство ЛНР в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли из минометов Золотое-5 в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли из минометов Золотое-5