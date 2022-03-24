https://ria.ru/20220324/obstrel-1779918977.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 24.03.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:33
2022-03-24T18:33
2022-03-24T18:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
горловка
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.40 - н.п. Дзержинск – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): выпущено восемь снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, горловка
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов