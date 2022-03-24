https://ria.ru/20220324/obstrel-1779832302.html

ВСУ обстреляли вентиляционный ствол шахты имени Скочинского в ДНР

ВСУ обстреляли вентиляционный ствол шахты имени Скочинского в ДНР - РИА Новости, 24.03.2022

ВСУ обстреляли вентиляционный ствол шахты имени Скочинского в ДНР

Украинские войска обстреляли вентиляционный ствол шахты имени Скочинского в Донецкой народной республике, ранены два человека, сообщает министерство угля и... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:41

2022-03-24T12:41

2022-03-24T18:53

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли вентиляционный ствол шахты имени Скочинского в Донецкой народной республике, ранены два человека, сообщает министерство угля и энергетики ДНР."ВФУ (военные формирования Украины - ред.) обстреляли... вентиляционный ствол шахты имени Скочинского (не работающий), повреждения получил гараж предприятия. По предварительным данным в результате обстрела ранены два человека", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

https://ria.ru/20220322/obstrel-1779386799.html

https://ria.ru/20220321/donetsk-1779215361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины