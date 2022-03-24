12:41 24.03.2022 (обновлено: 18:53 24.03.2022)
ВСУ обстреляли вентиляционный ствол шахты имени Скочинского в ДНР
Украинские войска обстреляли вентиляционный ствол шахты имени Скочинского в ДНР
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли вентиляционный ствол шахты имени Скочинского в Донецкой народной республике, ранены два человека, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.
"ВФУ (военные формирования Украины - ред.) обстреляли... вентиляционный ствол шахты имени Скочинского (не работающий), повреждения получил гараж предприятия. По предварительным данным в результате обстрела ранены два человека", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.