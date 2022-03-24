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Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "10 на 10" - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/obmen-1779943282.html
Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "10 на 10"
Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "10 на 10" - РИА Новости, 24.03.2022
Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "10 на 10"
Москва и Киев провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "десять на десять", сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:38
2022-03-24T21:09
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
татьяна москалькова
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Москва и Киев провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "десять на десять", сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Минобороны России проведена огромная работа по возвращению российских удерживаемых военнослужащих к себе домой. Подтверждаю информацию об обмене десяти удерживаемых на территории Украины российских военнослужащих на десять украинских", — заявила омбудсмен.Помимо этого, в Россию вернулись гражданские моряки с судна Millenial Spirit, а на Украину — команда спасательного судна "Сапфир"."Мы также принимали участие в установлении контактов с украинской стороной по данному вопросу. Работа продолжается дальше в рамках поступающих ко мне обращений граждан", — подчеркнула она.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220323/obmen-1779616937.html
https://ria.ru/20220324/peregovory-1779907405.html
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в мире, россия, украина, татьяна москалькова
20:38 24.03.2022 (обновлено: 21:09 24.03.2022)
 
Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "10 на 10"

Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "10 на 10"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтобус с украинскими военнопленными
Автобус с украинскими военнопленными - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автобус с украинскими военнопленными
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Москва и Киев провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "десять на десять", сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Минобороны России проведена огромная работа по возвращению российских удерживаемых военнослужащих к себе домой. Подтверждаю информацию об обмене десяти удерживаемых на территории Украины российских военнослужащих на десять украинских", — заявила омбудсмен.
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Помимо этого, в Россию вернулись гражданские моряки с судна Millenial Spirit, а на Украину — команда спасательного судна "Сапфир".
"Мы также принимали участие в установлении контактов с украинской стороной по данному вопросу. Работа продолжается дальше в рамках поступающих ко мне обращений граждан", — подчеркнула она.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаТатьяна Москалькова
 
 
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