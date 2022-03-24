https://ria.ru/20220324/obmen-1779943282.html

Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "10 на 10"

Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "10 на 10" - РИА Новости, 24.03.2022

Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "10 на 10"

Москва и Киев провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "десять на десять", сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T20:38

2022-03-24T20:38

2022-03-24T21:09

в мире

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Москва и Киев провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "десять на десять", сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Минобороны России проведена огромная работа по возвращению российских удерживаемых военнослужащих к себе домой. Подтверждаю информацию об обмене десяти удерживаемых на территории Украины российских военнослужащих на десять украинских", — заявила омбудсмен.Помимо этого, в Россию вернулись гражданские моряки с судна Millenial Spirit, а на Украину — команда спасательного судна "Сапфир"."Мы также принимали участие в установлении контактов с украинской стороной по данному вопросу. Работа продолжается дальше в рамках поступающих ко мне обращений граждан", — подчеркнула она.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220323/obmen-1779616937.html

https://ria.ru/20220324/peregovory-1779907405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, татьяна москалькова