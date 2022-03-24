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В Минске предложили признать Nexta террористической организацией - РИА Новости, 24.03.2022
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В Минске предложили признать Nexta террористической организацией
В Минске предложили признать Nexta террористической организацией - РИА Новости, 24.03.2022
В Минске предложили признать Nexta террористической организацией
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд страны заявление о признании неформальной организации NEXTA, объединяющей группу Telegram-каналов,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:48
2022-03-24T12:06
в мире
белоруссия
генеральная прокуратура белоруссии
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд страны заявление о признании неформальной организации NEXTA, объединяющей группу Telegram-каналов, террористической, сообщила пресс-служба белорусского ведомства."Генеральный прокурор Андрей Швед на основании Закона Республики Беларусь "О борьбе с терроризмом" по предложению председателя Комитета государственной безопасности направил в Верховный суд заявление о признании неформальной организации NEXTA с входящими в нее структурными подразделениями NEXTA Live и LUXTA террористической", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале генпрокуратуры.В октябре прошлого года Telegram-каналы NEXTA, NEXTA Live и LUXTA были признаны в Белоруссии экстремистским формированием, а его деятельность в стране запрещена.Сторонники оппозиция Белоруссии в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года, координировала свои действия через Тelegram-каналы, одним из наиболее популярных стал канал NEXTA. Группа Telegram-каналов NEXTA в числе первых была признана судом в Белоруссии экстремистскими материалами. Следственный комитет Белоруссии сообщал, что инициирует признание редакции каналов группы NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности в республике.Основатели этих Telegram-каналов Степан Путило и Роман Протасевич, находившиеся за пределами Белоруссии, были внесены в республике в список причастных к терроризму. Они были признаны обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности". Минск затребовал их экстрадиции.Протасевич был задержан в конце мая в минском аэропорту, когда там экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. В выдаче Путило Польша отказала.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля прошлого года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220207/protasevich-1771462160.html
https://ria.ru/20220201/nexta-1770524528.html
https://ria.ru/20220118/ryanair-1768436867.html
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в мире, белоруссия, генеральная прокуратура белоруссии, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta
11:48 24.03.2022 (обновлено: 12:06 24.03.2022)
 
В Минске предложили признать Nexta террористической организацией

Генпрокурор Белоруссии Швед предложил признать Nexta террористической организацией

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед
Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед
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МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд страны заявление о признании неформальной организации NEXTA, объединяющей группу Telegram-каналов, террористической, сообщила пресс-служба белорусского ведомства.
"Генеральный прокурор Андрей Швед на основании Закона Республики Беларусь "О борьбе с терроризмом" по предложению председателя Комитета государственной безопасности направил в Верховный суд заявление о признании неформальной организации NEXTA с входящими в нее структурными подразделениями NEXTA Live и LUXTA террористической", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале генпрокуратуры.
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Лукашенко заявил, что сам виноват в появлении подобных Протасевичу
В октябре прошлого года Telegram-каналы NEXTA, NEXTA Live и LUXTA были признаны в Белоруссии экстремистским формированием, а его деятельность в стране запрещена.
Сторонники оппозиция Белоруссии в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года, координировала свои действия через Тelegram-каналы, одним из наиболее популярных стал канал NEXTA. Группа Telegram-каналов NEXTA в числе первых была признана судом в Белоруссии экстремистскими материалами. Следственный комитет Белоруссии сообщал, что инициирует признание редакции каналов группы NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности в республике.
Основатели этих Telegram-каналов Степан Путило и Роман Протасевич, находившиеся за пределами Белоруссии, были внесены в республике в список причастных к терроризму. Они были признаны обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности". Минск затребовал их экстрадиции.
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 17:19
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Протасевич был задержан в конце мая в минском аэропорту, когда там экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. В выдаче Путило Польша отказала.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля прошлого года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 18:34
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В миреБелоруссияГенеральная прокуратура БелоруссииРоман ПротасевичЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
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