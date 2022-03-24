На Западе предрекли 200 долларов за баррель нефти

15:59 24.03.2022 (обновлено: 16:00 24.03.2022)
Западные трейдеры предрекли нефть по 200 долларов за баррель
FT: трейдеры предупредили о цене на нефть в более чем $200 за баррель
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Трейдеры считают, что цена на нефть в этом году может преодолеть отметку в 200 долларов за баррель, пишет Financial Times.
"Мы не придем к нормализации ситуации в течение ближайших месяцев. Я думаю, мы теряем российские поставки в Европу навсегда", — заявил французский бизнесмен Пьер Андуран. По его мнению, цены могут возрасти вдвое и даже достигнуть 250 долларов за барррель.
Как считает глава RCMA’s Merchant Commodity Fund Даг Кинг, обстановка на рынке может стать шоковой, цены закрепятся на уровне 200-250 долларов. А по словам сотрудника Standard Chartered Алока Синха, изменения в нефтяной торговле станут долгосрочными.
При этом у США не получится быстро возместить уход России из Европы, считают опрошенные эксперты.
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"Даже если они ускорят добычу, это займет по крайней мере год, а у некоторых компаний 18 месяцев", — отметил один из ведущих трейдеров Socar Даниель Хаус.
США уже отказались от поставок российской нефти в страну. Как пишут СМИ, президент Джо Байден попытается убедить европейские страны наложить аналогичные ограничения.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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