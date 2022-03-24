Отношения с Россией не будут прежними, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: отношения с Россией не будут прежними
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения с РФ после событий на Украине уже не будут прежними, но надо сохранять контакты по ряду тем, в том числе по снижению рисков.
"Пока слишком рано говорить о том, какие у нас будут отношения с Россией в будущем, но они не будут такими же, какими были прежде... Нет никакого шанса, что у нас будут такие же отношения, как и раньше. Но нам нужно сохранять какое-то взаимодействие с Россией по таким темам, как контроль над вооружением, а также снижение рисков и деконфликтинг", - сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.