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Отношения с Россией не будут прежними, заявил Столтенберг - РИА Новости, 24.03.2022
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Отношения с Россией не будут прежними, заявил Столтенберг
Отношения с Россией не будут прежними, заявил Столтенберг - РИА Новости, 24.03.2022
Отношения с Россией не будут прежними, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения с РФ после событий на Украине уже не будут прежними, но надо сохранять контакты по ряду тем, в том числе по... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T23:09
2022-03-24T23:09
в мире
россия
нато
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения с РФ после событий на Украине уже не будут прежними, но надо сохранять контакты по ряду тем, в том числе по снижению рисков."Пока слишком рано говорить о том, какие у нас будут отношения с Россией в будущем, но они не будут такими же, какими были прежде... Нет никакого шанса, что у нас будут такие же отношения, как и раньше. Но нам нужно сохранять какое-то взаимодействие с Россией по таким темам, как контроль над вооружением, а также снижение рисков и деконфликтинг", - сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, нато
23:09 24.03.2022
 
Отношения с Россией не будут прежними, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг: отношения с Россией не будут прежними

© REUTERS / Gonzalo FuentesГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения с РФ после событий на Украине уже не будут прежними, но надо сохранять контакты по ряду тем, в том числе по снижению рисков.
"Пока слишком рано говорить о том, какие у нас будут отношения с Россией в будущем, но они не будут такими же, какими были прежде... Нет никакого шанса, что у нас будут такие же отношения, как и раньше. Но нам нужно сохранять какое-то взаимодействие с Россией по таким темам, как контроль над вооружением, а также снижение рисков и деконфликтинг", - сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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