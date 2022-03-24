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НАТО намерена предоставить Украине средства для определения химических атак - РИА Новости, 24.03.2022
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НАТО намерена предоставить Украине средства для определения химических атак
НАТО намерена предоставить Украине средства для определения химических атак - РИА Новости, 24.03.2022
НАТО намерена предоставить Украине средства для определения химических атак
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса намерены предоставить Украине защитное снаряжение и средства для определения химических и биологических... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T23:06
2022-03-24T23:06
в мире
сша
украина
нато
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса намерены предоставить Украине защитное снаряжение и средства для определения химических и биологических атак, которые якобы возможны со стороны России."Мы делимся с ними (Украиной - ред.) информацией. Мы также намерены предоставить некоторое защитное снаряжение, технические средства, способные определять химические и биологические атаки", - заявил Столтенберг в интервью телеканалу CNN. Он подчеркнул, что Запад считает использование подобного вида оружия будет прямым нарушением международного права и изменит природу текущего конфликта на Украине.&nbsp;Ранее Байден заявил, что российские власти обвиняют США и Украину во владении химическим и биологическим оружием, потому что рассматривают использование этих видов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал заявления США о том, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, злонамеренными инсинуациями. Рябков, говоря о химическом и биологическом оружии, отмечал, что "у нас ни того, ни другого нет".Пентагон ранее на текущей неделе заявил, что США не располагают данными, указывающими, что Россия якобы применит биологическое или химическое оружие на Украине.Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее предупреждал, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. Кроме того, посольство РФ в Вашингтоне отмечало, что России "достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей" с целью обвинить в этом Россию. Посольство подчеркивало, что эта информация "не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220324/bayden-1779943999.html
https://ria.ru/20220324/kitay-1779896837.html
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в мире, сша, украина, нато
23:06 24.03.2022
 
НАТО намерена предоставить Украине средства для определения химических атак

НАТО намерена предоставить Киеву средства для определения химических и биологических атак

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса намерены предоставить Украине защитное снаряжение и средства для определения химических и биологических атак, которые якобы возможны со стороны России.
"Мы делимся с ними (Украиной - ред.) информацией. Мы также намерены предоставить некоторое защитное снаряжение, технические средства, способные определять химические и биологические атаки", - заявил Столтенберг в интервью телеканалу CNN. Он подчеркнул, что Запад считает использование подобного вида оружия будет прямым нарушением международного права и изменит природу текущего конфликта на Украине. 
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 20:43
Байден допустил вмешательство НАТО в ситуацию на Украине
Ранее Байден заявил, что российские власти обвиняют США и Украину во владении химическим и биологическим оружием, потому что рассматривают использование этих видов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал заявления США о том, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, злонамеренными инсинуациями. Рябков, говоря о химическом и биологическом оружии, отмечал, что "у нас ни того, ни другого нет".
Пентагон ранее на текущей неделе заявил, что США не располагают данными, указывающими, что Россия якобы применит биологическое или химическое оружие на Украине.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 17:04
Минобороны Китая обвинило США в клевете из-за Украины
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее предупреждал, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. Кроме того, посольство РФ в Вашингтоне отмечало, что России "достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей" с целью обвинить в этом Россию. Посольство подчеркивало, что эта информация "не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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