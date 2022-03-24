Кива рассказал, о чем свидетельствует обращение Зеленского к НАТО
Кива: обращение Зеленского к НАТО свидетельствует о скорой капитуляции Украины
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает, что обращение Владимира Зеленского к НАТО свидетельствует о скором поражении и капитуляции Украины, а также об отсутствии поддержки Киева со стороны Запада.
"Сегодняшние обращение Зеленского к НАТО само подтверждает скорое полное поражение и капитуляцию Украины, а значит падении его преступного режима. Также говорит о полном отсутствии поддержке Запада, который пытается отделаться от комика пустыми обещаниями, словами поддержки и осуждения действий РФ", - написал Кива в Telegram-канале.
По его мнению, постоянные обвинения Зеленского в сторону НАТО, "просто раздражают, даже вчерашних его кураторов и союзников, они назойливому клоуну скоро сами закроют рот".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
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