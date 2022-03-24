https://ria.ru/20220324/nato-1779862883.html

Кива рассказал, о чем свидетельствует обращение Зеленского к НАТО

Кива рассказал, о чем свидетельствует обращение Зеленского к НАТО - РИА Новости, 24.03.2022

Кива рассказал, о чем свидетельствует обращение Зеленского к НАТО

Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает, что обращение Владимира Зеленского к НАТО свидетельствует о скором поражении и капитуляции Украины, а РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:50

2022-03-24T14:50

2022-03-24T14:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779419049_0:0:2915:1641_1920x0_80_0_0_c5c83db62e0c410ad82821ff01345111.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает, что обращение Владимира Зеленского к НАТО свидетельствует о скором поражении и капитуляции Украины, а также об отсутствии поддержки Киева со стороны Запада.Ране в четверг Зеленский обратился к НАТО. Он призвал альянс передать Украине каждый сотый танк и самолет."Сегодняшние обращение Зеленского к НАТО само подтверждает скорое полное поражение и капитуляцию Украины, а значит падении его преступного режима. Также говорит о полном отсутствии поддержке Запада, который пытается отделаться от комика пустыми обещаниями, словами поддержки и осуждения действий РФ", - написал Кива в Telegram-канале.По его мнению, постоянные обвинения Зеленского в сторону НАТО, "просто раздражают, даже вчерашних его кураторов и союзников, они назойливому клоуну скоро сами закроют рот".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато, россия, признание днр и лнр в россии