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Кива рассказал, о чем свидетельствует обращение Зеленского к НАТО - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/nato-1779862883.html
Кива рассказал, о чем свидетельствует обращение Зеленского к НАТО
Кива рассказал, о чем свидетельствует обращение Зеленского к НАТО - РИА Новости, 24.03.2022
Кива рассказал, о чем свидетельствует обращение Зеленского к НАТО
Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает, что обращение Владимира Зеленского к НАТО свидетельствует о скором поражении и капитуляции Украины, а РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:50
2022-03-24T14:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
нато
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает, что обращение Владимира Зеленского к НАТО свидетельствует о скором поражении и капитуляции Украины, а также об отсутствии поддержки Киева со стороны Запада.Ране в четверг Зеленский обратился к НАТО. Он призвал альянс передать Украине каждый сотый танк и самолет."Сегодняшние обращение Зеленского к НАТО само подтверждает скорое полное поражение и капитуляцию Украины, а значит падении его преступного режима. Также говорит о полном отсутствии поддержке Запада, который пытается отделаться от комика пустыми обещаниями, словами поддержки и осуждения действий РФ", - написал Кива в Telegram-канале.По его мнению, постоянные обвинения Зеленского в сторону НАТО, "просто раздражают, даже вчерашних его кураторов и союзников, они назойливому клоуну скоро сами закроют рот".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато, россия, признание днр и лнр в россии
14:50 24.03.2022
 
Кива рассказал, о чем свидетельствует обращение Зеленского к НАТО

Кива: обращение Зеленского к НАТО свидетельствует о скорой капитуляции Украины

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает, что обращение Владимира Зеленского к НАТО свидетельствует о скором поражении и капитуляции Украины, а также об отсутствии поддержки Киева со стороны Запада.
Ране в четверг Зеленский обратился к НАТО. Он призвал альянс передать Украине каждый сотый танк и самолет.
"Сегодняшние обращение Зеленского к НАТО само подтверждает скорое полное поражение и капитуляцию Украины, а значит падении его преступного режима. Также говорит о полном отсутствии поддержке Запада, который пытается отделаться от комика пустыми обещаниями, словами поддержки и осуждения действий РФ", - написал Кива в Telegram-канале.
По его мнению, постоянные обвинения Зеленского в сторону НАТО, "просто раздражают, даже вчерашних его кураторов и союзников, они назойливому клоуну скоро сами закроют рот".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
Пилот в кабине американского бомбардировщика В-52 Stratofortress во время операции НАТО в Косово, Югославия. 1999 год - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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