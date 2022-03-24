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Посольство России в Сербии почтило память жертв бомбардировок НАТО - РИА Новости, 24.03.2022
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Посольство России в Сербии почтило память жертв бомбардировок НАТО
Посольство России в Сербии почтило память жертв бомбардировок НАТО - РИА Новости, 24.03.2022
Посольство России в Сербии почтило память жертв бомбардировок НАТО
Посол России Александр Боцан-Харченко, представители Россотрудничества и сербские ветераны почтили память жертв бомбардировок НАТО в Белграде, передает... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:45
2022-03-24T13:45
в мире
косово
россия
европа
нато
оон
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Посол России Александр Боцан-Харченко, представители Россотрудничества и сербские ветераны почтили память жертв бомбардировок НАТО в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.В Сербии 24 марта вспоминают трагические события - бомбардировки НАТО Союзной республики Югославии. По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.Посол России принял участие в возложении цветов к памятнику погибшей при бомбардировках НАТО трехлетней Милицы Ракич в парке Ташмайдан. Монумент с фигурой девочки и черной бабочкой считается памятником всем юным сербам, погибшим в ходе операции альянса. "Мы были только детьми" гласит надпись на каменных крыльях бабочки.Венки и цветы возложили представители Россотрудничества во главе с директором "Русского дома в Белграде" Евгением Барановым и Союз бойцов национально-освободительной борьбы Югославии.Перед памятником был выстроен почетный караул, церемония прошла в молчании.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
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в мире, косово, россия, европа, нато, оон, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
13:45 24.03.2022
 
Посольство России в Сербии почтило память жертв бомбардировок НАТО

Посольство России в Сербии почтило память жертв бомбардировок НАТО в Белграде

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБелград
Белград - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Белград
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БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Посол России Александр Боцан-Харченко, представители Россотрудничества и сербские ветераны почтили память жертв бомбардировок НАТО в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.
В Сербии 24 марта вспоминают трагические события - бомбардировки НАТО Союзной республики Югославии. По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.
Посол России принял участие в возложении цветов к памятнику погибшей при бомбардировках НАТО трехлетней Милицы Ракич в парке Ташмайдан. Монумент с фигурой девочки и черной бабочкой считается памятником всем юным сербам, погибшим в ходе операции альянса. "Мы были только детьми" гласит надпись на каменных крыльях бабочки.
Венки и цветы возложили представители Россотрудничества во главе с директором "Русского дома в Белграде" Евгением Барановым и Союз бойцов национально-освободительной борьбы Югославии.
Перед памятником был выстроен почетный караул, церемония прошла в молчании.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
Пилот в кабине американского бомбардировщика В-52 Stratofortress во время операции НАТО в Косово, Югославия. 1999 год - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 08:00
"Мирных не жалеть". Что НАТО устроила в Европе
 
В миреКосовоРоссияЕвропаНАТОООНФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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