https://ria.ru/20220324/nato-1779848436.html

Посольство России в Сербии почтило память жертв бомбардировок НАТО

Посольство России в Сербии почтило память жертв бомбардировок НАТО - РИА Новости, 24.03.2022

Посольство России в Сербии почтило память жертв бомбардировок НАТО

Посол России Александр Боцан-Харченко, представители Россотрудничества и сербские ветераны почтили память жертв бомбардировок НАТО в Белграде, передает... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:45

2022-03-24T13:45

2022-03-24T13:45

в мире

косово

россия

европа

нато

оон

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155163/25/1551632567_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_68800c02f647e8d8a68e50e87a2d0d04.jpg

БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Посол России Александр Боцан-Харченко, представители Россотрудничества и сербские ветераны почтили память жертв бомбардировок НАТО в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.В Сербии 24 марта вспоминают трагические события - бомбардировки НАТО Союзной республики Югославии. По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.Посол России принял участие в возложении цветов к памятнику погибшей при бомбардировках НАТО трехлетней Милицы Ракич в парке Ташмайдан. Монумент с фигурой девочки и черной бабочкой считается памятником всем юным сербам, погибшим в ходе операции альянса. "Мы были только детьми" гласит надпись на каменных крыльях бабочки.Венки и цветы возложили представители Россотрудничества во главе с директором "Русского дома в Белграде" Евгением Барановым и Союз бойцов национально-освободительной борьбы Югославии.Перед памятником был выстроен почетный караул, церемония прошла в молчании.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html

косово

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, косово, россия, европа, нато, оон, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)