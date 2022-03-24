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Зеленский призвал передать Украине каждый сотый танк и самолет НАТО - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/nato-1779847979.html
Зеленский призвал передать Украине каждый сотый танк и самолет НАТО
Зеленский призвал передать Украине каждый сотый танк и самолет НАТО - РИА Новости, 24.03.2022
Зеленский призвал передать Украине каждый сотый танк и самолет НАТО
Владимир Зеленский призвал НАТО передать Украине каждый сотый танк и самолет. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:42
2022-03-24T13:57
обострение ситуации в днр и лнр
украина
нато
в мире
владимир зеленский
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал НАТО передать Украине каждый сотый танк и самолет."Прошу пересмотреть ваше отношение, ваши оценки и позаботиться о безопасности. Вы можете предоставить нам 1% ваших самолетов, 1% от всех ваших танков, мы не можем это просто купить, такие поставки зависят только от решения НАТО", - сказал Зеленский в обращении к НАТО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/nato-1779674654.html
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украина, нато, в мире, владимир зеленский, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
13:42 24.03.2022 (обновлено: 13:57 24.03.2022)
 
Зеленский призвал передать Украине каждый сотый танк и самолет НАТО

Президент Зеленский призвал НАТО передать Украине каждый сотый танк и самолет альянса

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал НАТО передать Украине каждый сотый танк и самолет.
"Прошу пересмотреть ваше отношение, ваши оценки и позаботиться о безопасности. Вы можете предоставить нам 1% ваших самолетов, 1% от всех ваших танков, мы не можем это просто купить, такие поставки зависят только от решения НАТО", - сказал Зеленский в обращении к НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаНАТОВ миреВладимир ЗеленскийРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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