https://ria.ru/20220324/nato-1779847979.html

Зеленский призвал передать Украине каждый сотый танк и самолет НАТО

Зеленский призвал передать Украине каждый сотый танк и самолет НАТО - РИА Новости, 24.03.2022

Зеленский призвал передать Украине каждый сотый танк и самолет НАТО

Владимир Зеленский призвал НАТО передать Украине каждый сотый танк и самолет. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:42

2022-03-24T13:42

2022-03-24T13:57

обострение ситуации в днр и лнр

украина

нато

в мире

владимир зеленский

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал НАТО передать Украине каждый сотый танк и самолет."Прошу пересмотреть ваше отношение, ваши оценки и позаботиться о безопасности. Вы можете предоставить нам 1% ваших самолетов, 1% от всех ваших танков, мы не можем это просто купить, такие поставки зависят только от решения НАТО", - сказал Зеленский в обращении к НАТО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/nato-1779674654.html

https://ria.ru/20220323/ukraina-1779762602.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, нато, в мире, владимир зеленский, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр