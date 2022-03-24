https://ria.ru/20220324/nato-1779800092.html
Лидеры НАТО обсудят создание четырех новых боевых групп альянса на востоке
Лидеры НАТО обсудят создание четырех новых боевых групп альянса на востоке - РИА Новости, 24.03.2022
Лидеры НАТО обсудят создание четырех новых боевых групп альянса на востоке
Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в четверг намерены обсудить обновление системы сдерживания и обороны, первым шагом в котором станет создание четырех... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:32
2022-03-24T10:32
2022-03-24T10:32
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польша
нато
признание днр и лнр в россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в четверг намерены обсудить обновление системы сдерживания и обороны, первым шагом в котором станет создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса, сообщил журналистам перед началом заседания генсек Йенс Столтенберг.Столтенберг добавил, что усиление присутствия потребует от союзников новых инвестиций в оборону. "Мы должны делать больше, но мы должны и инвестировать больше… Я надеюсь, что лидеры согласуют ускорение в наращивании инвестиций", - пояснил генсек.Говоря о сроках присутствия новых сил альянса, в частности, в Румынии, Столтенберг подчеркнул, что они "будут там находиться так долго, как потребуется".Накануне саммита генсек НАТО заявил, что рассчитывает, что лидеры "согласятся усилить присутствие НАТО на восточном фланге на суше, в воздухе и в море". По его словам, "с учетом групп в прибалтийских странах и Польше у нас будет в общей сложности восемь тактических групп на восточном фланге".
https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, польша, нато, признание днр и лнр в россии
Лидеры НАТО обсудят создание четырех новых боевых групп альянса на востоке
Столтенберг: лидеры НАТО обсудят создание четырех новых боевых групп альянса на востоке
БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в четверг намерены обсудить обновление системы сдерживания и обороны, первым шагом в котором станет создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса, сообщил журналистам перед началом заседания генсек Йенс Столтенберг.
"Лидеры сегодня обсудят необходимость обновления наших сил сдерживания и обороны в длительной перспективе, первый шаг на этом пути – создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса в Болгарии
, Румынии
, Венгрии
и Словакии", - сказал он.
Столтенберг добавил, что усиление присутствия потребует от союзников новых инвестиций в оборону. "Мы должны делать больше, но мы должны и инвестировать больше… Я надеюсь, что лидеры согласуют ускорение в наращивании инвестиций", - пояснил генсек.
Говоря о сроках присутствия новых сил альянса, в частности, в Румынии, Столтенберг подчеркнул, что они "будут там находиться так долго, как потребуется".
Накануне саммита генсек НАТО
заявил, что рассчитывает, что лидеры "согласятся усилить присутствие НАТО на восточном фланге на суше, в воздухе и в море". По его словам, "с учетом групп в прибалтийских странах и Польше
у нас будет в общей сложности восемь тактических групп на восточном фланге".