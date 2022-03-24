Рейтинг@Mail.ru
Лидеры НАТО обсудят создание четырех новых боевых групп альянса на востоке - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/nato-1779800092.html
Лидеры НАТО обсудят создание четырех новых боевых групп альянса на востоке
Лидеры НАТО обсудят создание четырех новых боевых групп альянса на востоке - РИА Новости, 24.03.2022
Лидеры НАТО обсудят создание четырех новых боевых групп альянса на востоке
Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в четверг намерены обсудить обновление системы сдерживания и обороны, первым шагом в котором станет создание четырех... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:32
2022-03-24T10:32
в мире
румыния
польша
нато
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767536903_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_8776abdcce2600eb6238ac23567e7eb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в четверг намерены обсудить обновление системы сдерживания и обороны, первым шагом в котором станет создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса, сообщил журналистам перед началом заседания генсек Йенс Столтенберг.Столтенберг добавил, что усиление присутствия потребует от союзников новых инвестиций в оборону. "Мы должны делать больше, но мы должны и инвестировать больше… Я надеюсь, что лидеры согласуют ускорение в наращивании инвестиций", - пояснил генсек.Говоря о сроках присутствия новых сил альянса, в частности, в Румынии, Столтенберг подчеркнул, что они "будут там находиться так долго, как потребуется".Накануне саммита генсек НАТО заявил, что рассчитывает, что лидеры "согласятся усилить присутствие НАТО на восточном фланге на суше, в воздухе и в море". По его словам, "с учетом групп в прибалтийских странах и Польше у нас будет в общей сложности восемь тактических групп на восточном фланге".
https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html
румыния
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767536903_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_f9b34710d46355957a4fc01fce6f249e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, польша, нато, признание днр и лнр в россии
10:32 24.03.2022
 
Лидеры НАТО обсудят создание четырех новых боевых групп альянса на востоке

Столтенберг: лидеры НАТО обсудят создание четырех новых боевых групп альянса на востоке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в четверг намерены обсудить обновление системы сдерживания и обороны, первым шагом в котором станет создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса, сообщил журналистам перед началом заседания генсек Йенс Столтенберг.
"Лидеры сегодня обсудят необходимость обновления наших сил сдерживания и обороны в длительной перспективе, первый шаг на этом пути – создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии", - сказал он.
Столтенберг добавил, что усиление присутствия потребует от союзников новых инвестиций в оборону. "Мы должны делать больше, но мы должны и инвестировать больше… Я надеюсь, что лидеры согласуют ускорение в наращивании инвестиций", - пояснил генсек.
Говоря о сроках присутствия новых сил альянса, в частности, в Румынии, Столтенберг подчеркнул, что они "будут там находиться так долго, как потребуется".
Накануне саммита генсек НАТО заявил, что рассчитывает, что лидеры "согласятся усилить присутствие НАТО на восточном фланге на суше, в воздухе и в море". По его словам, "с учетом групп в прибалтийских странах и Польше у нас будет в общей сложности восемь тактических групп на восточном фланге".
Пилот в кабине американского бомбардировщика В-52 Stratofortress во время операции НАТО в Косово, Югославия. 1999 год - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 08:00
"Мирных не жалеть". Что НАТО устроила в Европе
 
В миреРумынияПольшаНАТОПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала