https://ria.ru/20220324/nato-1779800092.html

Лидеры НАТО обсудят создание четырех новых боевых групп альянса на востоке

Лидеры НАТО обсудят создание четырех новых боевых групп альянса на востоке - РИА Новости, 24.03.2022

Лидеры НАТО обсудят создание четырех новых боевых групп альянса на востоке

Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в четверг намерены обсудить обновление системы сдерживания и обороны, первым шагом в котором станет создание четырех... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:32

2022-03-24T10:32

2022-03-24T10:32

в мире

румыния

польша

нато

признание днр и лнр в россии

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в четверг намерены обсудить обновление системы сдерживания и обороны, первым шагом в котором станет создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса, сообщил журналистам перед началом заседания генсек Йенс Столтенберг.Столтенберг добавил, что усиление присутствия потребует от союзников новых инвестиций в оборону. "Мы должны делать больше, но мы должны и инвестировать больше… Я надеюсь, что лидеры согласуют ускорение в наращивании инвестиций", - пояснил генсек.Говоря о сроках присутствия новых сил альянса, в частности, в Румынии, Столтенберг подчеркнул, что они "будут там находиться так долго, как потребуется".Накануне саммита генсек НАТО заявил, что рассчитывает, что лидеры "согласятся усилить присутствие НАТО на восточном фланге на суше, в воздухе и в море". По его словам, "с учетом групп в прибалтийских странах и Польше у нас будет в общей сложности восемь тактических групп на восточном фланге".

https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html

румыния

польша

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, румыния, польша, нато, признание днр и лнр в россии