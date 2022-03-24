https://ria.ru/20220324/mus-1779771792.html

Британия выделит Международному уголовному суду один миллион фунтов

Британия выделит Международному уголовному суду один миллион фунтов - РИА Новости, 24.03.2022

Британия выделит Международному уголовному суду один миллион фунтов

Пресс-служба британского премьера заявила, что Великобритания намерена выделить 1 миллион фунтов (1,32 миллиона долларов) Международному уголовному суду (МУС),... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T01:50

2022-03-24T01:50

2022-03-24T01:50

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ЛОНДОН, 24 мар — РИА Новости. Пресс-служба британского премьера заявила, что Великобритания намерена выделить 1 миллион фунтов (1,32 миллиона долларов) Международному уголовному суду (МУС), чья прокуратура занимается расследованием действий России на Украине.В начале марта Великобритания и еще 37 государств обратились в Международный уголовный суд в связи с действиями России на Украине. Полиция Лондона сообщала, что собирает "доказательства" предполагаемых военных преступлений на Украине в поддержку расследования МУС — при этом группа, которая занимается расследованием, не поедет на Украину и в Донбасс.Ранее прокурор МУС заявил, что прокуратура Международного уголовного суда приступила к расследованию действий России на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда. МУС подтвердил получение от Украины иска против России, в котором Киев отрицает акты геноцида в Луганской и Донецкой областях, о которых заявляет РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/gazprom-1779768824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, киев, международный уголовный суд, вооруженные силы рф, украина, великобритания, лондон