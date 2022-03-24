https://ria.ru/20220324/mir-1779872025.html
Система "Мир" зафиксировала снижение числа загрузок новых карт в Apple Pay
Система "Мир" зафиксировала снижение числа загрузок новых карт в Apple Pay - РИА Новости, 24.03.2022
Система "Мир" зафиксировала снижение числа загрузок новых карт в Apple Pay
Платежная система "Мир" видит снижение загрузок новых карт в сервис бесконтактной оплаты Apple Pay, обратилась в Apple, чтобы узнать причины, сообщили РИА... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:35
2022-03-24T15:35
2022-03-24T15:35
экономика
apple
технологии
платежная система "мир"
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Платежная система "Мир" видит снижение загрузок новых карт в сервис бесконтактной оплаты Apple Pay, обратилась в Apple, чтобы узнать причины, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы.Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на сообщения пользователей системы сообщила, что Apple Pay больше нельзя добавлять новые карты российской платежной системы "Мир"."Мы видим существенное снижение количества загрузок новых карт в платежный сервис Apple Pay. Оплата уже загруженными в сервис Apple Pay картами "Мир" проходит без ограничений. На стороне НСПК (оператор платежной системы "Мир" - ред.) все работает штатно. Мы направили запрос в компанию Apple, ждем информацию", - заявили в платежной системе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, apple, технологии, платежная система "мир", россия
Система "Мир" зафиксировала снижение числа загрузок новых карт в Apple Pay
Платежная система "Мир" зафиксировала снижение числа загрузок новых карт в Apple Pay
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Платежная система "Мир" видит снижение загрузок новых карт в сервис бесконтактной оплаты Apple Pay, обратилась в Apple, чтобы узнать причины, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы.
Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на сообщения пользователей системы сообщила, что Apple Pay больше нельзя добавлять новые карты российской платежной системы "Мир".
"Мы видим существенное снижение количества загрузок новых карт в платежный сервис Apple Pay. Оплата уже загруженными в сервис Apple Pay картами "Мир" проходит без ограничений. На стороне НСПК (оператор платежной системы "Мир" - ред.) все работает штатно. Мы направили запрос в компанию Apple, ждем информацию", - заявили в платежной системе.