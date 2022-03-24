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Система "Мир" зафиксировала снижение числа загрузок новых карт в Apple Pay - РИА Новости, 24.03.2022
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Система "Мир" зафиксировала снижение числа загрузок новых карт в Apple Pay
Система "Мир" зафиксировала снижение числа загрузок новых карт в Apple Pay - РИА Новости, 24.03.2022
Система "Мир" зафиксировала снижение числа загрузок новых карт в Apple Pay
Платежная система "Мир" видит снижение загрузок новых карт в сервис бесконтактной оплаты Apple Pay, обратилась в Apple, чтобы узнать причины, сообщили РИА... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:35
2022-03-24T15:35
экономика
apple
технологии
платежная система "мир"
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Платежная система "Мир" видит снижение загрузок новых карт в сервис бесконтактной оплаты Apple Pay, обратилась в Apple, чтобы узнать причины, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы.Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на сообщения пользователей системы сообщила, что Apple Pay больше нельзя добавлять новые карты российской платежной системы "Мир"."Мы видим существенное снижение количества загрузок новых карт в платежный сервис Apple Pay. Оплата уже загруженными в сервис Apple Pay картами "Мир" проходит без ограничений. На стороне НСПК (оператор платежной системы "Мир" - ред.) все работает штатно. Мы направили запрос в компанию Apple, ждем информацию", - заявили в платежной системе.
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экономика, apple, технологии, платежная система "мир", россия
15:35 24.03.2022
 
Система "Мир" зафиксировала снижение числа загрузок новых карт в Apple Pay

Платежная система "Мир" зафиксировала снижение числа загрузок новых карт в Apple Pay

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир"
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Платежная система "Мир" видит снижение загрузок новых карт в сервис бесконтактной оплаты Apple Pay, обратилась в Apple, чтобы узнать причины, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы.
Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на сообщения пользователей системы сообщила, что Apple Pay больше нельзя добавлять новые карты российской платежной системы "Мир".
"Мы видим существенное снижение количества загрузок новых карт в платежный сервис Apple Pay. Оплата уже загруженными в сервис Apple Pay картами "Мир" проходит без ограничений. На стороне НСПК (оператор платежной системы "Мир" - ред.) все работает штатно. Мы направили запрос в компанию Apple, ждем информацию", - заявили в платежной системе.
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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ЭкономикаAppleТехнологииПлатежная система "Мир"Россия
 
 
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