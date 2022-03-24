https://ria.ru/20220324/mir-1779829250.html

Apple снова изменила правила пользования картами "Мир"

СМИ: в Apple Pay пропала возможность добавлять карты "Мир" - РИА Новости, 24.03.2022

Apple снова изменила правила пользования картами "Мир"

В Apple Pay больше нельзя добавлять новые карты российской платежной системы "Мир", пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщения пользователей системы. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:30

2022-03-24T12:30

2022-03-24T12:45

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Apple Pay больше нельзя добавлять новые карты российской платежной системы "Мир", пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщения пользователей системы."Добавленные ранее карты доступны", — указывает издание.Ранее сообщалось, что карты "Мир" подгружаются в сервисы бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме.Apple заявляла, что в Россию не будут поставлять новую продукцию, однако обновления для техники продолжат выходить.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20220315/mcdonalds-1778140357.html

https://ria.ru/20220322/swift-1779501337.html

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Максим Зубков

в мире, владимир путин, технологии, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, apple, россия