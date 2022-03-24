https://ria.ru/20220324/mid-1779903096.html

Захарова высказалась о реакции МИД Италии на интервью российского дипломата

Захарова высказалась о реакции МИД Италии на интервью российского дипломата - РИА Новости, 24.03.2022

Захарова высказалась о реакции МИД Италии на интервью российского дипломата

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала негативную реакцию итальянского МИД на интервью представителя МИД РФ Алексея Парамонова РИА... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:28

2022-03-24T17:28

2022-03-24T17:28

мид италии

италия

россия

москва

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала негативную реакцию итальянского МИД на интервью представителя МИД РФ Алексея Парамонова РИА Новости: оно было грубо и цинично извращено.Ранее МИД Италии выступил с критикой заявлений директора первого европейского департамента МИД РФ Алексея Парамонова в интервью РИА Новости о последствиях санкций против России для итальянского энергетического сектора."В рамках антироссийских или русофобских установок, мне кажется, очень многое сейчас, увы, в Италии ориентировано на поиск несуществующих угроз и каких-то вычленений смыслов, именно поэтому и было так грубо и цинично извращено интервью директора первого европейского департамента", - сказала она в ходе брифинга.Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что Москва никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления. По его словам, в Италии весьма озабочены будущим этих поставок.С учетом зависимости Рима от российских углеводородов, отказ от сложившихся за многие десятилетия надежных механизмов транспортировки энергоносителей имел бы крайне негативные последствия для экономики Италии и для всех итальянцев, предупредил дипломат."В этом интервью в спокойном, неконфронтационном ключе просто были констатированы факты и выражены опасения в связи с повышением градуса антироссийских заявлений итальянских политиков. Он также обратил внимание на дальнейшую деградацию российско-итальянских отношений", - пояснила Захарова.По ее словам, все это было подано отдельными работниками информационной индустрии как некая завуалированная угроза Италии."Я не знаю, возможно, это трудности перевода... Надо сильно постараться, чтобы увидеть в этих строчках некую завуалированную угрозу Италии... Или это какое-то внутреннее восприятие через призму каких-то собственных фобий", - предположила Захарова."Не хотелось бы верить, что в российско-итальянских отношениях... наступила эпоха "охоты на ведьм", травли всего, что связано с Россией", - подчеркнула она.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220324/nato-1779900712.html

https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html

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россия

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мид италии, италия, россия, москва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий песков