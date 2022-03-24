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Захарова высказалась о реакции МИД Италии на интервью российского дипломата - РИА Новости, 24.03.2022
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Захарова высказалась о реакции МИД Италии на интервью российского дипломата
Захарова высказалась о реакции МИД Италии на интервью российского дипломата - РИА Новости, 24.03.2022
Захарова высказалась о реакции МИД Италии на интервью российского дипломата
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала негативную реакцию итальянского МИД на интервью представителя МИД РФ Алексея Парамонова РИА... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:28
2022-03-24T17:28
мид италии
италия
россия
москва
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала негативную реакцию итальянского МИД на интервью представителя МИД РФ Алексея Парамонова РИА Новости: оно было грубо и цинично извращено.Ранее МИД Италии выступил с критикой заявлений директора первого европейского департамента МИД РФ Алексея Парамонова в интервью РИА Новости о последствиях санкций против России для итальянского энергетического сектора."В рамках антироссийских или русофобских установок, мне кажется, очень многое сейчас, увы, в Италии ориентировано на поиск несуществующих угроз и каких-то вычленений смыслов, именно поэтому и было так грубо и цинично извращено интервью директора первого европейского департамента", - сказала она в ходе брифинга.Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что Москва никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления. По его словам, в Италии весьма озабочены будущим этих поставок.С учетом зависимости Рима от российских углеводородов, отказ от сложившихся за многие десятилетия надежных механизмов транспортировки энергоносителей имел бы крайне негативные последствия для экономики Италии и для всех итальянцев, предупредил дипломат."В этом интервью в спокойном, неконфронтационном ключе просто были констатированы факты и выражены опасения в связи с повышением градуса антироссийских заявлений итальянских политиков. Он также обратил внимание на дальнейшую деградацию российско-итальянских отношений", - пояснила Захарова.По ее словам, все это было подано отдельными работниками информационной индустрии как некая завуалированная угроза Италии."Я не знаю, возможно, это трудности перевода... Надо сильно постараться, чтобы увидеть в этих строчках некую завуалированную угрозу Италии... Или это какое-то внутреннее восприятие через призму каких-то собственных фобий", - предположила Захарова."Не хотелось бы верить, что в российско-итальянских отношениях... наступила эпоха "охоты на ведьм", травли всего, что связано с Россией", - подчеркнула она.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220324/nato-1779900712.html
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мид италии, италия, россия, москва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий песков
17:28 24.03.2022
 
Захарова высказалась о реакции МИД Италии на интервью российского дипломата

Захарова: в Италии грубо и цинично извратили интервью российского дипломата Парамонова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала негативную реакцию итальянского МИД на интервью представителя МИД РФ Алексея Парамонова РИА Новости: оно было грубо и цинично извращено.
Ранее МИД Италии выступил с критикой заявлений директора первого европейского департамента МИД РФ Алексея Парамонова в интервью РИА Новости о последствиях санкций против России для итальянского энергетического сектора.
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"В рамках антироссийских или русофобских установок, мне кажется, очень многое сейчас, увы, в Италии ориентировано на поиск несуществующих угроз и каких-то вычленений смыслов, именно поэтому и было так грубо и цинично извращено интервью директора первого европейского департамента", - сказала она в ходе брифинга.
Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что Москва никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления. По его словам, в Италии весьма озабочены будущим этих поставок.
С учетом зависимости Рима от российских углеводородов, отказ от сложившихся за многие десятилетия надежных механизмов транспортировки энергоносителей имел бы крайне негативные последствия для экономики Италии и для всех итальянцев, предупредил дипломат.
"В этом интервью в спокойном, неконфронтационном ключе просто были констатированы факты и выражены опасения в связи с повышением градуса антироссийских заявлений итальянских политиков. Он также обратил внимание на дальнейшую деградацию российско-итальянских отношений", - пояснила Захарова.
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По ее словам, все это было подано отдельными работниками информационной индустрии как некая завуалированная угроза Италии.
"Я не знаю, возможно, это трудности перевода... Надо сильно постараться, чтобы увидеть в этих строчках некую завуалированную угрозу Италии... Или это какое-то внутреннее восприятие через призму каких-то собственных фобий", - предположила Захарова.
"Не хотелось бы верить, что в российско-итальянских отношениях... наступила эпоха "охоты на ведьм", травли всего, что связано с Россией", - подчеркнула она.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
 
МИД ИталииИталияРоссияМоскваМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дмитрий Песков
 
 
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