https://ria.ru/20220324/mid-1779879168.html
Россия остается открытой к диалогу по информбезопасности, заявили в МИД
Россия остается открытой к диалогу по информбезопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022
Россия остается открытой к диалогу по информбезопасности, заявили в МИД
Россия вне зависимости от геополитической обстановки остается открытой к диалогу и сотрудничеству в сфере информбезопасности со всеми государствами, включая... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:04
2022-03-24T16:04
2022-03-24T16:04
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей крутских
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия вне зависимости от геополитической обстановки остается открытой к диалогу и сотрудничеству в сфере информбезопасности со всеми государствами, включая США, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, и.о. директора ДМИБ МИД России Андрей Крутских."Вне зависимости от геополитической обстановки Россия остается открытой к диалогу и сотрудничеству в сфере информбезопасности со всеми государствами, и США в этом смысле не исключение", - говорится в размещенной на сайте МИД РФ статье Крутских для газеты Newsweek.По словам высокопоставленного дипломата, "поскольку наши страны несут особую ответственность за поддержание глобального мира и безопасности, Россия предложила американским партнерам заложить основы двустороннего взаимодействия в киберсфере".
https://ria.ru/20220323/mid-1779748508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей крутских
Россия остается открытой к диалогу по информбезопасности, заявили в МИД
И. о. директора департамента МИД Крутских: Россия открыта к диалогу по информбезопасности