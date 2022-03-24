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Россия остается открытой к диалогу по информбезопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022
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Россия остается открытой к диалогу по информбезопасности, заявили в МИД
Россия остается открытой к диалогу по информбезопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022
Россия остается открытой к диалогу по информбезопасности, заявили в МИД
Россия вне зависимости от геополитической обстановки остается открытой к диалогу и сотрудничеству в сфере информбезопасности со всеми государствами, включая... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:04
2022-03-24T16:04
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей крутских
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия вне зависимости от геополитической обстановки остается открытой к диалогу и сотрудничеству в сфере информбезопасности со всеми государствами, включая США, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, и.о. директора ДМИБ МИД России Андрей Крутских."Вне зависимости от геополитической обстановки Россия остается открытой к диалогу и сотрудничеству в сфере информбезопасности со всеми государствами, и США в этом смысле не исключение", - говорится в размещенной на сайте МИД РФ статье Крутских для газеты Newsweek.По словам высокопоставленного дипломата, "поскольку наши страны несут особую ответственность за поддержание глобального мира и безопасности, Россия предложила американским партнерам заложить основы двустороннего взаимодействия в киберсфере".
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россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей крутских
16:04 24.03.2022
 
Россия остается открытой к диалогу по информбезопасности, заявили в МИД

И. о. директора департамента МИД Крутских: Россия открыта к диалогу по информбезопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАндрей Крутских
Андрей Крутских - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Андрей Крутских
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия вне зависимости от геополитической обстановки остается открытой к диалогу и сотрудничеству в сфере информбезопасности со всеми государствами, включая США, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, и.о. директора ДМИБ МИД России Андрей Крутских.
"Вне зависимости от геополитической обстановки Россия остается открытой к диалогу и сотрудничеству в сфере информбезопасности со всеми государствами, и США в этом смысле не исключение", - говорится в размещенной на сайте МИД РФ статье Крутских для газеты Newsweek.
По словам высокопоставленного дипломата, "поскольку наши страны несут особую ответственность за поддержание глобального мира и безопасности, Россия предложила американским партнерам заложить основы двустороннего взаимодействия в киберсфере".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 21:01
МИД вручил американскому дипломату ноту протеста
 
РоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей Крутских
 
 
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