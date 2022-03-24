https://ria.ru/20220324/mid-1779879168.html

Россия остается открытой к диалогу по информбезопасности, заявили в МИД

Россия остается открытой к диалогу по информбезопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022

Россия остается открытой к диалогу по информбезопасности, заявили в МИД

Россия вне зависимости от геополитической обстановки остается открытой к диалогу и сотрудничеству в сфере информбезопасности со всеми государствами, включая... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:04

2022-03-24T16:04

2022-03-24T16:04

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей крутских

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151484/48/1514844801_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_1e23cb84cff442b4a8d2a8719b2a4156.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия вне зависимости от геополитической обстановки остается открытой к диалогу и сотрудничеству в сфере информбезопасности со всеми государствами, включая США, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, и.о. директора ДМИБ МИД России Андрей Крутских."Вне зависимости от геополитической обстановки Россия остается открытой к диалогу и сотрудничеству в сфере информбезопасности со всеми государствами, и США в этом смысле не исключение", - говорится в размещенной на сайте МИД РФ статье Крутских для газеты Newsweek.По словам высокопоставленного дипломата, "поскольку наши страны несут особую ответственность за поддержание глобального мира и безопасности, Россия предложила американским партнерам заложить основы двустороннего взаимодействия в киберсфере".

https://ria.ru/20220323/mid-1779748508.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей крутских