https://ria.ru/20220324/medvedev-1779954656.html

Однополярному миру пришел конец, заявил Медведев

Однополярному миру пришел конец, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2022

Однополярному миру пришел конец, заявил Медведев

США больше не являются хозяевами планеты Земля, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время большого интервью РИА Новости и RT, в котором... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T22:02

2022-03-24T22:02

2022-03-24T23:10

в мире

дмитрий медведев

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777119067_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_71bed31cd7c85d2631cdaba8d96e6ee2.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. США больше не являются хозяевами планеты Земля, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время большого интервью РИА Новости и RT, в котором дал оценку действиям западных стран в адрес России в контексте ситуации на Украине."Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля", — заявил он.Он прокомментировал специальную военную операцию и отношение российского общества к ней, в том числе тех, кто уезжает из страны, высказался о русофобии и рассказал, сможет ли Европа отказаться от российского газа. Также замглавы Совбеза дал оценку действиям западных стран.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.Полный текст интервью будет опубликован в субботу.

https://ria.ru/20220324/nato-1779949257.html

https://ria.ru/20220324/prodovolstvie-1779944111.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, дмитрий медведев, россия, украина