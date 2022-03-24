https://ria.ru/20220324/medvedev-1779954656.html
Однополярному миру пришел конец, заявил Медведев
Однополярному миру пришел конец, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2022
Однополярному миру пришел конец, заявил Медведев
США больше не являются хозяевами планеты Земля, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время большого интервью РИА Новости и RT, в котором... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T22:02
2022-03-24T22:02
2022-03-24T23:10
в мире
дмитрий медведев
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украина
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. США больше не являются хозяевами планеты Земля, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время большого интервью РИА Новости и RT, в котором дал оценку действиям западных стран в адрес России в контексте ситуации на Украине."Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля", — заявил он.Он прокомментировал специальную военную операцию и отношение российского общества к ней, в том числе тех, кто уезжает из страны, высказался о русофобии и рассказал, сможет ли Европа отказаться от российского газа. Также замглавы Совбеза дал оценку действиям западных стран.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.Полный текст интервью будет опубликован в субботу.
https://ria.ru/20220324/nato-1779949257.html
https://ria.ru/20220324/prodovolstvie-1779944111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий медведев, россия, украина
22:02 24.03.2022 (обновлено: 23:10 24.03.2022)
Однополярному миру пришел конец, заявил Медведев
Медведев: однополярному миру пришел конец, США больше не хозяева планеты
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. США больше не являются хозяевами планеты Земля, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время большого интервью РИА Новости и RT, в котором дал оценку действиям западных стран в адрес России в контексте ситуации на Украине.
"Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля", — заявил он.
Он прокомментировал специальную военную операцию и отношение российского общества к ней, в том числе тех, кто уезжает из страны, высказался о русофобии и рассказал, сможет ли Европа отказаться от российского газа. Также замглавы Совбеза дал оценку действиям западных стран.
Россия
начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы
, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Президент Владимир Путин
накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.
Полный текст интервью будет опубликован в субботу.