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На кону сегодня само существование России, заявил Мединский - РИА Новости, 24.03.2022
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На кону сегодня само существование России, заявил Мединский
На кону сегодня само существование России, заявил Мединский - РИА Новости, 24.03.2022
На кону сегодня само существование России, заявил Мединский
Коллективный Запад толкает Россию к разрушению ее политической системы, заявил помощник президента Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:43
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владимир мединский
политика
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Коллективный Запад толкает Россию к разрушению ее политической системы, заявил помощник президента Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.То, что сегодня происходит в мире, "это величайший вызов в истории, и нам надо действовать сообразно этому вызову", продолжил чиновник.Он признал, что не смог окончательно побороть практику очернения российской истории в произведениях культуры за государственные деньги, когда возглавлял Минкульт. Те, кто этим занимаются, по словам Мединского, "хуже, чем предатели".В свою очередь, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который также выступил на заседании комиссии, заявил, что на переднем крае борьбы с тоталитарно-либеральными режимами, поддерживаемыми Западом, находятся российские военные.Нарышкин подчеркнул, что русский солдат всегда встает на защиту родной земли и обороняет ее от врага.Россия с 24 февраля ведет специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские власти заявляют об опасности накачивания киевского режима вооружением со стороны США и их союзников, а также предупреждают об ответственности за отправку наемников.
https://ria.ru/20211023/istoriya-1755945690.html
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владимир мединский, политика, россия
10:43 24.03.2022 (обновлено: 13:06 24.03.2022)
 
На кону сегодня само существование России, заявил Мединский

Помощник президента Владимир Мединский заявил, что на кону сейчас существование России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский отвечает на вопросы журналистов после завершения российско-украинских переговоров
Помощник президента России Владимир Мединский отвечает на вопросы журналистов после завершения российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Коллективный Запад толкает Россию к разрушению ее политической системы, заявил помощник президента Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.
"На кону сегодня само существование России".
Помощник президента России Владимир Мединский отвечает на вопросы журналистов после завершения российско-украинских переговоров
Владимир Мединский
помощник президента России
То, что сегодня происходит в мире, "это величайший вызов в истории, и нам надо действовать сообразно этому вызову", продолжил чиновник.
Он признал, что не смог окончательно побороть практику очернения российской истории в произведениях культуры за государственные деньги, когда возглавлял Минкульт. Те, кто этим занимаются, по словам Мединского, "хуже, чем предатели".
Председатель РИО Сергей Нарышкин на заседании комитета по подготовке празднования 100-летия основания Музея истории литературы имени В. И. Даля - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября 2021, 15:18
Нарышкин призвал потомков западных интервентов учить историю России
В свою очередь, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который также выступил на заседании комиссии, заявил, что на переднем крае борьбы с тоталитарно-либеральными режимами, поддерживаемыми Западом, находятся российские военные.

"Наши соотечественники, осознанно избравшие военную профессию, честно и до конца исполняют свой воинский долг. <...> Они, как и мы все, никогда не согласятся с тем, что кто-то за океаном решил отвести России место на обочине всемирной истории".

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса
Сергей Нарышкин
директор СВР
Нарышкин подчеркнул, что русский солдат всегда встает на защиту родной земли и обороняет ее от врага.
Россия с 24 февраля ведет специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские власти заявляют об опасности накачивания киевского режима вооружением со стороны США и их союзников, а также предупреждают об ответственности за отправку наемников.
Помощник президента России Владимир Мединский в Беловежской пуще - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 19:18В мире
"Мы где-то на полпути". Мединский о ключевом пункте переговоров с Украиной
 
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