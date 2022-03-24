https://ria.ru/20220324/medinskiy-1779803336.html
На кону сегодня само существование России, заявил Мединский
На кону сегодня само существование России, заявил Мединский - РИА Новости, 24.03.2022
На кону сегодня само существование России, заявил Мединский
Коллективный Запад толкает Россию к разрушению ее политической системы, заявил помощник президента Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:43
2022-03-24T10:43
2022-03-24T13:06
владимир мединский
политика
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Коллективный Запад толкает Россию к разрушению ее политической системы, заявил помощник президента Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.То, что сегодня происходит в мире, "это величайший вызов в истории, и нам надо действовать сообразно этому вызову", продолжил чиновник.Он признал, что не смог окончательно побороть практику очернения российской истории в произведениях культуры за государственные деньги, когда возглавлял Минкульт. Те, кто этим занимаются, по словам Мединского, "хуже, чем предатели".В свою очередь, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который также выступил на заседании комиссии, заявил, что на переднем крае борьбы с тоталитарно-либеральными режимами, поддерживаемыми Западом, находятся российские военные.Нарышкин подчеркнул, что русский солдат всегда встает на защиту родной земли и обороняет ее от врага.Россия с 24 февраля ведет специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские власти заявляют об опасности накачивания киевского режима вооружением со стороны США и их союзников, а также предупреждают об ответственности за отправку наемников.
https://ria.ru/20211023/istoriya-1755945690.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220318/medinskiy-1778928220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир мединский, политика, россия
10:43 24.03.2022 (обновлено: 13:06 24.03.2022)
На кону сегодня само существование России, заявил Мединский
Помощник президента Владимир Мединский заявил, что на кону сейчас существование России
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Коллективный Запад толкает Россию к разрушению ее политической системы, заявил помощник президента Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.
"На кону сегодня само существование России".
Владимир Мединский
помощник президента России
То, что сегодня происходит в мире, "это величайший вызов в истории, и нам надо действовать сообразно этому вызову", продолжил чиновник.
Он признал, что не смог окончательно побороть практику очернения российской истории в произведениях культуры за государственные деньги, когда возглавлял Минкульт. Те, кто этим занимаются, по словам Мединского, "хуже, чем предатели".
В свою очередь, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
, который также выступил на заседании комиссии, заявил, что на переднем крае борьбы с тоталитарно-либеральными режимами, поддерживаемыми Западом, находятся российские военные.
"Наши соотечественники, осознанно избравшие военную профессию, честно и до конца исполняют свой воинский долг. <...> Они, как и мы все, никогда не согласятся с тем, что кто-то за океаном решил отвести России место на обочине всемирной истории".
Сергей Нарышкин
директор СВР
Нарышкин подчеркнул, что русский солдат всегда встает на защиту родной земли и обороняет ее от врага.
Россия
с 24 февраля ведет специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Российские власти заявляют об опасности накачивания киевского режима вооружением со стороны США
и их союзников, а также предупреждают об ответственности за отправку наемников.