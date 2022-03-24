https://ria.ru/20220324/medinskiy-1779803336.html

На кону сегодня само существование России, заявил Мединский

На кону сегодня само существование России, заявил Мединский - РИА Новости, 24.03.2022

На кону сегодня само существование России, заявил Мединский

Коллективный Запад толкает Россию к разрушению ее политической системы, заявил помощник президента Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:43

2022-03-24T10:43

2022-03-24T13:06

владимир мединский

политика

россия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Коллективный Запад толкает Россию к разрушению ее политической системы, заявил помощник президента Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.То, что сегодня происходит в мире, "это величайший вызов в истории, и нам надо действовать сообразно этому вызову", продолжил чиновник.Он признал, что не смог окончательно побороть практику очернения российской истории в произведениях культуры за государственные деньги, когда возглавлял Минкульт. Те, кто этим занимаются, по словам Мединского, "хуже, чем предатели".В свою очередь, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который также выступил на заседании комиссии, заявил, что на переднем крае борьбы с тоталитарно-либеральными режимами, поддерживаемыми Западом, находятся российские военные.Нарышкин подчеркнул, что русский солдат всегда встает на защиту родной земли и обороняет ее от врага.Россия с 24 февраля ведет специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские власти заявляют об опасности накачивания киевского режима вооружением со стороны США и их союзников, а также предупреждают об ответственности за отправку наемников.

https://ria.ru/20211023/istoriya-1755945690.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/medinskiy-1778928220.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир мединский, политика, россия