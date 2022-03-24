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Понятие "мастер-плана КРТ" закрепили в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220324/master-plan-1779831591.html
Понятие "мастер-плана КРТ" закрепили в Подмосковье
Понятие "мастер-плана КРТ" закрепили в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2022
Понятие "мастер-плана КРТ" закрепили в Подмосковье
Понятие "мастер-план комплексного развития территорий" закрепили на территории Московской области, соответствующее решение принято на заседании Мособлдумы в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:43
2022-03-24T12:43
новости подмосковья
московская областная дума
игорь брынцалов
общество
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 24 мар – РИА Новости. Понятие "мастер-план комплексного развития территорий" закрепили на территории Московской области, соответствующее решение принято на заседании Мособлдумы в четверг.По словам председателя профильного комитета областного парламента Игоря Коханого, указанные меры будут способствовать созданию комфортной городской среды при комплексном развитии территории и обеспечить планируемую застройку объектами социальной, коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры для комфортного проживания будущих жителей.Проект закона вводит понятие "мастер-плана комплексного развития территории", определяет, что основанием для его разработки является эскиз мастер-плана комплексного развития территории", - говорится в пояснительной записке.Полномочия по утверждению состава и содержания мастер-плана, эскиза мастер-плана, а также методики расчета стоимости разработки эскизов мастер-планов комплексного развития территории лягут на правительство региона."Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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московская областная дума, игорь брынцалов, общество, московская область (подмосковье)
12:43 24.03.2022
 

Понятие "мастер-плана КРТ" закрепили в Подмосковье

© Правительство Московской области Проектное решение благоустройства сквера в Наро-Фоминском округе
Проектное решение благоустройства сквера в Наро-Фоминском округе
© Правительство Московской области
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 24 мар – РИА Новости. Понятие "мастер-план комплексного развития территорий" закрепили на территории Московской области, соответствующее решение принято на заседании Мособлдумы в четверг.
По словам председателя профильного комитета областного парламента Игоря Коханого, указанные меры будут способствовать созданию комфортной городской среды при комплексном развитии территории и обеспечить планируемую застройку объектами социальной, коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры для комфортного проживания будущих жителей.
Проект закона вводит понятие "мастер-плана комплексного развития территории", определяет, что основанием для его разработки является эскиз мастер-плана комплексного развития территории", - говорится в пояснительной записке.
Полномочия по утверждению состава и содержания мастер-плана, эскиза мастер-плана, а также методики расчета стоимости разработки эскизов мастер-планов комплексного развития территории лягут на правительство региона.
"Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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Новости ПодмосковьяМосковская областная думаИгорь БрынцаловОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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