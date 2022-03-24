https://ria.ru/20220324/master-plan-1779831591.html

Понятие "мастер-плана КРТ" закрепили в Подмосковье

Понятие "мастер-плана КРТ" закрепили в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2022

Понятие "мастер-плана КРТ" закрепили в Подмосковье

Понятие "мастер-план комплексного развития территорий" закрепили на территории Московской области, соответствующее решение принято на заседании Мособлдумы в... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:43

2022-03-24T12:43

2022-03-24T12:43

новости подмосковья

московская областная дума

игорь брынцалов

общество

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 24 мар – РИА Новости. Понятие "мастер-план комплексного развития территорий" закрепили на территории Московской области, соответствующее решение принято на заседании Мособлдумы в четверг.По словам председателя профильного комитета областного парламента Игоря Коханого, указанные меры будут способствовать созданию комфортной городской среды при комплексном развитии территории и обеспечить планируемую застройку объектами социальной, коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры для комфортного проживания будущих жителей.Проект закона вводит понятие "мастер-плана комплексного развития территории", определяет, что основанием для его разработки является эскиз мастер-плана комплексного развития территории", - говорится в пояснительной записке.Полномочия по утверждению состава и содержания мастер-плана, эскиза мастер-плана, а также методики расчета стоимости разработки эскизов мастер-планов комплексного развития территории лягут на правительство региона."Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

https://realty.ria.ru/20211004/krt-1752943886.html

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Алёна Пава

московская областная дума, игорь брынцалов, общество, московская область (подмосковье)