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Российские маркетплейсы попросили распространить на них меры поддержки IT - РИА Новости, 24.03.2022
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Российские маркетплейсы попросили распространить на них меры поддержки IT
Российские маркетплейсы попросили распространить на них меры поддержки IT - РИА Новости, 24.03.2022
Российские маркетплейсы попросили распространить на них меры поддержки IT
Российские маркетплейсы Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет" попросили распространить меры поддержки IT-отрасли и на рынок электронной коммерции, об этом... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T22:55
2022-03-24T22:55
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские маркетплейсы Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет" попросили распространить меры поддержки IT-отрасли и на рынок электронной коммерции, об этом говорится в письме, адресованном на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.В связи с этим компании попросили премьер-министра согласовать очную встречу с лидерами отрасли электронной коммерции для обсуждения данной инициативы.Совет Федерации в среду одобрил закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий. В том числе для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.
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экономика, технологии, россия
22:55 24.03.2022
 
Российские маркетплейсы попросили распространить на них меры поддержки IT

Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет" попросили распространить на них меры поддержки IT-сферы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПункт выдачи Wildberries в Москве
Пункт выдачи Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пункт выдачи Wildberries в Москве
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские маркетплейсы Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет" попросили распространить меры поддержки IT-отрасли и на рынок электронной коммерции, об этом говорится в письме, адресованном на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мы убеждены, что распространение мер поддержки IT-отрасли на российские компании интернет-торговли позволит преодолеть существующие вызовы на рынке розничной торговли России, поддержит экономическую стабильность российской экономики и окажет поддержку российским потребителям и предпринимателям", - говорится в письме.
В связи с этим компании попросили премьер-министра согласовать очную встречу с лидерами отрасли электронной коммерции для обсуждения данной инициативы.
Совет Федерации в среду одобрил закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий. В том числе для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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