https://ria.ru/20220324/marketpleysy-1779960318.html

Российские маркетплейсы попросили распространить на них меры поддержки IT

Российские маркетплейсы попросили распространить на них меры поддержки IT - РИА Новости, 24.03.2022

Российские маркетплейсы попросили распространить на них меры поддержки IT

Российские маркетплейсы Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет" попросили распространить меры поддержки IT-отрасли и на рынок электронной коммерции, об этом... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T22:55

2022-03-24T22:55

2022-03-24T22:55

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские маркетплейсы Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет" попросили распространить меры поддержки IT-отрасли и на рынок электронной коммерции, об этом говорится в письме, адресованном на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.В связи с этим компании попросили премьер-министра согласовать очную встречу с лидерами отрасли электронной коммерции для обсуждения данной инициативы.Совет Федерации в среду одобрил закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий. В том числе для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.

https://ria.ru/20220324/it-1779879606.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, технологии, россия