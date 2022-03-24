https://ria.ru/20220324/mariupol-1779959814.html

Россия восстановит Мариуполь после окончания спецоперации, заявил Турчак

Россия восстановит Мариуполь после окончания спецоперации, заявил Турчак - РИА Новости, 24.03.2022

Россия восстановит Мариуполь после окончания спецоперации, заявил Турчак

Пенсии жителей освобожденных территорий Донбасса будут установлены, исходя из стажа, но пока назначаются минимальные, заявил секретарь генсовета партии партии... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T22:48

2022-03-24T22:48

2022-03-24T22:48

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пенсии жителей освобожденных территорий Донбасса будут установлены, исходя из стажа, но пока назначаются минимальные, заявил секретарь генсовета партии партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Пенсии пока назначаются минимальные. Как только все пенсионные дела будут установлены, соответственно, начнут выплачиваться пенсии. Исходя из стажа", - сказал Турчак в ходе общения с жителями Донбасса.Он также посетил пункт временного размещения в поселке Володарское в ДНР, куда прибывают жители Мариуполя, а также других сел и городов, подвергающихся атаке со стороны вооруженных формирований Украины."В Ростове есть несколько пунктов временного размещения, дальше – по вашему выбору. В пунктах создаются все условия. Дети везде ходят в школу. Кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда", - подчеркнул Турчак.Кроме того, секретарь генсовета партии заявил, что Россия будет восстанавливать Мариуполь. Вопрос о том, кто восстановит разбитый город, задала во время разговора с Турчаком одна из жительниц Мариуполя, которая находится в пункте временного размещения в Володарском."Россия будет все восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся – и все сделаем. Все восстановим", - сказал Турчак.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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https://ria.ru/20220324/kadyrov-1779929212.html

https://ria.ru/20220324/diversanty-1779900331.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, андрей турчак, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь