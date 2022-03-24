Рейтинг@Mail.ru
Россия восстановит Мариуполь после окончания спецоперации, заявил Турчак - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/mariupol-1779959814.html
Россия восстановит Мариуполь после окончания спецоперации, заявил Турчак
Россия восстановит Мариуполь после окончания спецоперации, заявил Турчак - РИА Новости, 24.03.2022
Россия восстановит Мариуполь после окончания спецоперации, заявил Турчак
Пенсии жителей освобожденных территорий Донбасса будут установлены, исходя из стажа, но пока назначаются минимальные, заявил секретарь генсовета партии партии... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T22:48
2022-03-24T22:48
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
андрей турчак
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779886852_0:278:3089:2016_1920x0_80_0_0_4332482030afc74a96ae61784e6d4614.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пенсии жителей освобожденных территорий Донбасса будут установлены, исходя из стажа, но пока назначаются минимальные, заявил секретарь генсовета партии партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Пенсии пока назначаются минимальные. Как только все пенсионные дела будут установлены, соответственно, начнут выплачиваться пенсии. Исходя из стажа", - сказал Турчак в ходе общения с жителями Донбасса.Он также посетил пункт временного размещения в поселке Володарское в ДНР, куда прибывают жители Мариуполя, а также других сел и городов, подвергающихся атаке со стороны вооруженных формирований Украины."В Ростове есть несколько пунктов временного размещения, дальше – по вашему выбору. В пунктах создаются все условия. Дети везде ходят в школу. Кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда", - подчеркнул Турчак.Кроме того, секретарь генсовета партии заявил, что Россия будет восстанавливать Мариуполь. Вопрос о том, кто восстановит разбитый город, задала во время разговора с Турчаком одна из жительниц Мариуполя, которая находится в пункте временного размещения в Володарском."Россия будет все восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся – и все сделаем. Все восстановим", - сказал Турчак.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/ubiystva-1779765497.html
https://ria.ru/20220324/kadyrov-1779929212.html
https://ria.ru/20220324/diversanty-1779900331.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779886852_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_8a3f1c6d454d94debfb68eb25a756035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, андрей турчак, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь
22:48 24.03.2022
 
Россия восстановит Мариуполь после окончания спецоперации, заявил Турчак

Секретарь генсовета ЕР Турчак заявил, что Россия восстановит Мариуполь после спецоперации

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖенщина сидит на скамейке на улице в Мариуполе
Женщина сидит на скамейке на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Женщина сидит на скамейке на улице в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пенсии жителей освобожденных территорий Донбасса будут установлены, исходя из стажа, но пока назначаются минимальные, заявил секретарь генсовета партии партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Пенсии пока назначаются минимальные. Как только все пенсионные дела будут установлены, соответственно, начнут выплачиваться пенсии. Исходя из стажа", - сказал Турчак в ходе общения с жителями Донбасса.
Жители идут по улице на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 23:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жительница Мариуполя: "Азовцы" гордились тем, как зверски убивают горожан
Он также посетил пункт временного размещения в поселке Володарское в ДНР, куда прибывают жители Мариуполя, а также других сел и городов, подвергающихся атаке со стороны вооруженных формирований Украины.
Ростове есть несколько пунктов временного размещения, дальше – по вашему выбору. В пунктах создаются все условия. Дети везде ходят в школу. Кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда", - подчеркнул Турчак.
Кроме того, секретарь генсовета партии заявил, что Россия будет восстанавливать Мариуполь. Вопрос о том, кто восстановит разбитый город, задала во время разговора с Турчаком одна из жительниц Мариуполя, которая находится в пункте временного размещения в Володарском.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 19:14
Кадыров заявил об освобождении здания администрации Мариуполя
"Россия будет все восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся – и все сделаем. Все восстановим", - сказал Турчак.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Задержание украинской диверсионной группы под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 17:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Под Мариуполем обезвредили украинскую диверсионную группу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияАндрей ТурчакВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала