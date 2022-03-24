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Российские военные доставили в Мариуполь гуманитарную помощь - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/mariupol-1779813815.html
Российские военные доставили в Мариуполь гуманитарную помощь
Российские военные доставили в Мариуполь гуманитарную помощь - РИА Новости, 24.03.2022
Российские военные доставили в Мариуполь гуманитарную помощь
Минобороны РФ распространило в четверг видео доставки российскими военнослужащими гуманитарной помощи в Мариуполь. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:32
2022-03-24T11:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
мариуполь
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Минобороны РФ распространило в четверг видео доставки российскими военнослужащими гуманитарной помощи в Мариуполь."Военнослужащие ВС РФ доставили в Мариуполь партию гуманитарной помощи. Для жителей города доставлены продуктовые комплекты, которые включают в себя продукты первой необходимости, а также бутилированную питьевую воду", - отметили в ведомстве.Как добавили в министерстве, в одном из центральных районов Мариуполя местным жителям были розданы около тысячи продовольственных наборов.Безопасность жителей, пришедших к пункту выдачи гуманитарной помощи, обеспечивали военнослужащие России и Народной милиции ДНР.
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в мире, донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы рф
11:32 24.03.2022
 
Российские военные доставили в Мариуполь гуманитарную помощь

Минобороны показало видео доставки российскими военными гуманитарной помощи в Мариуполь

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя стоят в очереди, чтобы получить гуманитарную помощь, доставленную из России
Жители Мариуполя стоят в очереди, чтобы получить гуманитарную помощь, доставленную из России - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Жители Мариуполя стоят в очереди, чтобы получить гуманитарную помощь, доставленную из России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Минобороны РФ распространило в четверг видео доставки российскими военнослужащими гуманитарной помощи в Мариуполь.
"Военнослужащие ВС РФ доставили в Мариуполь партию гуманитарной помощи. Для жителей города доставлены продуктовые комплекты, которые включают в себя продукты первой необходимости, а также бутилированную питьевую воду", - отметили в ведомстве.
Как добавили в министерстве, в одном из центральных районов Мариуполя местным жителям были розданы около тысячи продовольственных наборов.
Безопасность жителей, пришедших к пункту выдачи гуманитарной помощи, обеспечивали военнослужащие России и Народной милиции ДНР.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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