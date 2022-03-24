https://ria.ru/20220324/mariupol-1779813815.html

Российские военные доставили в Мариуполь гуманитарную помощь

Российские военные доставили в Мариуполь гуманитарную помощь - РИА Новости, 24.03.2022

Российские военные доставили в Мариуполь гуманитарную помощь

Минобороны РФ распространило в четверг видео доставки российскими военнослужащими гуманитарной помощи в Мариуполь. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:32

2022-03-24T11:32

2022-03-24T11:32

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Минобороны РФ распространило в четверг видео доставки российскими военнослужащими гуманитарной помощи в Мариуполь."Военнослужащие ВС РФ доставили в Мариуполь партию гуманитарной помощи. Для жителей города доставлены продуктовые комплекты, которые включают в себя продукты первой необходимости, а также бутилированную питьевую воду", - отметили в ведомстве.Как добавили в министерстве, в одном из центральных районов Мариуполя местным жителям были розданы около тысячи продовольственных наборов.Безопасность жителей, пришедших к пункту выдачи гуманитарной помощи, обеспечивали военнослужащие России и Народной милиции ДНР.

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы рф