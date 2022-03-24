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Российские военные доставили в Мариуполь гуманитарную помощь
Российские военные доставили в Мариуполь гуманитарную помощь - РИА Новости, 24.03.2022
Российские военные доставили в Мариуполь гуманитарную помощь
Минобороны РФ распространило в четверг видео доставки российскими военнослужащими гуманитарной помощи в Мариуполь. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:32
2022-03-24T11:32
2022-03-24T11:32
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мариуполь
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Минобороны РФ распространило в четверг видео доставки российскими военнослужащими гуманитарной помощи в Мариуполь."Военнослужащие ВС РФ доставили в Мариуполь партию гуманитарной помощи. Для жителей города доставлены продуктовые комплекты, которые включают в себя продукты первой необходимости, а также бутилированную питьевую воду", - отметили в ведомстве.Как добавили в министерстве, в одном из центральных районов Мариуполя местным жителям были розданы около тысячи продовольственных наборов.Безопасность жителей, пришедших к пункту выдачи гуманитарной помощи, обеспечивали военнослужащие России и Народной милиции ДНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы рф
Российские военные доставили в Мариуполь гуманитарную помощь
Минобороны показало видео доставки российскими военными гуманитарной помощи в Мариуполь