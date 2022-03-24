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Главный фтизиатр Москвы рассказала, можно ли мочить пробу Манту - РИА Новости, 24.03.2022
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Главный фтизиатр Москвы рассказала, можно ли мочить пробу Манту
Главный фтизиатр Москвы рассказала, можно ли мочить пробу Манту - РИА Новости, 24.03.2022
Главный фтизиатр Москвы рассказала, можно ли мочить пробу Манту
Пробу Манту можно мочить, но не стоит тереть, сообщила в интервью РИА Новости во всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:51
2022-03-24T12:26
здоровье - общество
общество
москва
туберкулез
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пробу Манту можно мочить, но не стоит тереть, сообщила в интервью РИА Новости во всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская."Можно. Никакого значения это не имеет. Нельзя тереть щеткой или мочалкой, потому что можно инфицировать ранку, и тогда результат будет недостоверен", - сказала Богородская, отвечая на вопрос, можно ли мочить Манту.Читайте полный текст интервью Елены Богородской &gt;&gt;
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здоровье - общество, общество, москва, туберкулез
11:51 24.03.2022 (обновлено: 12:26 24.03.2022)
 
Главный фтизиатр Москвы рассказала, можно ли мочить пробу Манту

Главный фтизиатр Москвы Богородская: пробу Манту можно мочить, но не стоит тереть

© Depositphotos / GekaSkrРеакция Манту
Реакция Манту - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Depositphotos / GekaSkr
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пробу Манту можно мочить, но не стоит тереть, сообщила в интервью РИА Новости во всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.
"Можно. Никакого значения это не имеет. Нельзя тереть щеткой или мочалкой, потому что можно инфицировать ранку, и тогда результат будет недостоверен", - сказала Богородская, отвечая на вопрос, можно ли мочить Манту.
Читайте полный текст интервью Елены Богородской >>
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