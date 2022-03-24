https://ria.ru/20220324/mantu-1779818035.html

Главный фтизиатр Москвы рассказала, можно ли мочить пробу Манту

Главный фтизиатр Москвы рассказала, можно ли мочить пробу Манту - РИА Новости, 24.03.2022

Главный фтизиатр Москвы рассказала, можно ли мочить пробу Манту

Пробу Манту можно мочить, но не стоит тереть, сообщила в интервью РИА Новости во всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:51

2022-03-24T11:51

2022-03-24T12:26

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москва

туберкулез

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пробу Манту можно мочить, но не стоит тереть, сообщила в интервью РИА Новости во всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская."Можно. Никакого значения это не имеет. Нельзя тереть щеткой или мочалкой, потому что можно инфицировать ранку, и тогда результат будет недостоверен", - сказала Богородская, отвечая на вопрос, можно ли мочить Манту.Читайте полный текст интервью Елены Богородской >>

https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779813632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, москва, туберкулез