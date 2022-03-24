https://ria.ru/20220324/malchik-1779911629.html

Пропавшего на Ставрополье 15-летнего подростка нашли мертвым

Пропавшего на Ставрополье 15-летнего подростка нашли мертвым - РИА Новости, 24.03.2022

Пропавшего на Ставрополье 15-летнего подростка нашли мертвым

Пропавший во вторник на Ставрополье 15-летний мальчик найден мертвым без признаков насильственной смерти, сообщило следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:56

2022-03-24T17:56

2022-03-24T18:33

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Пропавший во вторник на Ставрополье 15-летний мальчик найден мертвым без признаков насильственной смерти, сообщило следственное управление СК РФ по региону.Ранее СК сообщал, что 22 марта подросток находился недалеко от села Тугулук Грачевского округа на животноводческой ферме у своего отца. Вечером между ними произошла ссора, после чего мальчик ушел в неизвестном направлении. Были размещены его приметы и начались поиски. Ведомство отмечало, что по этому факту проводится проверка."В четверг в ходе поисковых мероприятий в лесополосе в нескольких километрах от животноводческой точки недалеко от села Казинка Шпаковского округа было обнаружено тело 15-летнего мальчика без признаков насильственной смерти… По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.Как сообщили в прокуратуре региона, по данному факту ведомство проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики.

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край