Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал разработать план для смягчения продовольственного кризиса - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/makron-1779950565.html
Макрон призвал разработать план для смягчения продовольственного кризиса
Макрон призвал разработать план для смягчения продовольственного кризиса - РИА Новости, 24.03.2022
Макрон призвал разработать план для смягчения продовольственного кризиса
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного криза, с которым может столкнуться мир на... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:30
2022-03-24T21:30
в мире
франция
эммануэль макрон
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628409_9:0:3650:2048_1920x0_80_0_0_d83eec4edb1dc20be37063e3ed43590f.jpg
ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного криза, с которым может столкнуться мир на фоне военной операции РФ на Украине."От имени Франции, которая является председателем в Совете Евросоюза в этом полугодии, и на прямой связи с Африканским союзом… я хотел бы запустить инициативу", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, где проходят саммиты НАТО и ЕС."Цель этой инициативы… смягчить этот кризис, в первую очередь на торговом направлении, чтобы снизить давление на сельскохозяйственные рынки", - отметил он.Французский лидер заявил о необходимости выработать срочный план по использованию запасов продовольствия в случае кризиса, чтобы избежать дефицита и обуздать рост цен.Также, по словам Макрона, необходимо добиться многостороннего соглашения о невведении ограничений на поставки сельскохозяйственного сырья.Президент Франции подчеркнул, что РФ и Украина являются крупнейшими поставщиками зерновых. "Мы все столкнулись с повышением цен. И сейчас начинается беспрецедентный продовольственный кризис", - сказал он.Макрон указал на то, что что ряд стран Африки и Ближнего Востока очень зависимы от поставок зерновых из России и Украины. "И в краткосрочной перспективе в этих странах будут сложности… Ситуация будет еще более серьезной через 12-18 месяцев", - отметил глава Французской республики.
https://ria.ru/20220324/makron-1779935665.html
https://ria.ru/20220317/makron-1778739780.html
франция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628409_730:0:3461:2048_1920x0_80_0_0_a6f46231936078f76bf7d0ab8aa6b3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, россия, украина
21:30 24.03.2022
 
Макрон призвал разработать план для смягчения продовольственного кризиса

Макрон заявил о необходимости выработать план для смягчения продовольственного кризиса

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного криза, с которым может столкнуться мир на фоне военной операции РФ на Украине.
"От имени Франции, которая является председателем в Совете Евросоюза в этом полугодии, и на прямой связи с Африканским союзом… я хотел бы запустить инициативу", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, где проходят саммиты НАТО и ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 20:00
Макрон назвал страны, которые помогут снизить энергозависимость от России
"Цель этой инициативы… смягчить этот кризис, в первую очередь на торговом направлении, чтобы снизить давление на сельскохозяйственные рынки", - отметил он.
Французский лидер заявил о необходимости выработать срочный план по использованию запасов продовольствия в случае кризиса, чтобы избежать дефицита и обуздать рост цен.
Также, по словам Макрона, необходимо добиться многостороннего соглашения о невведении ограничений на поставки сельскохозяйственного сырья.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 20:39
Макрон назвал Россию "электрошоком" для НАТО
Президент Франции подчеркнул, что РФ и Украина являются крупнейшими поставщиками зерновых. "Мы все столкнулись с повышением цен. И сейчас начинается беспрецедентный продовольственный кризис", - сказал он.
Макрон указал на то, что что ряд стран Африки и Ближнего Востока очень зависимы от поставок зерновых из России и Украины. "И в краткосрочной перспективе в этих странах будут сложности… Ситуация будет еще более серьезной через 12-18 месяцев", - отметил глава Французской республики.
 
В миреФранцияЭммануэль МакронРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала