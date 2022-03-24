https://ria.ru/20220324/makron-1779950565.html

Макрон призвал разработать план для смягчения продовольственного кризиса

Макрон призвал разработать план для смягчения продовольственного кризиса - РИА Новости, 24.03.2022

Макрон призвал разработать план для смягчения продовольственного кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного криза, с которым может столкнуться мир на... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T21:30

2022-03-24T21:30

2022-03-24T21:30

в мире

франция

эммануэль макрон

россия

украина

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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного криза, с которым может столкнуться мир на фоне военной операции РФ на Украине."От имени Франции, которая является председателем в Совете Евросоюза в этом полугодии, и на прямой связи с Африканским союзом… я хотел бы запустить инициативу", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, где проходят саммиты НАТО и ЕС."Цель этой инициативы… смягчить этот кризис, в первую очередь на торговом направлении, чтобы снизить давление на сельскохозяйственные рынки", - отметил он.Французский лидер заявил о необходимости выработать срочный план по использованию запасов продовольствия в случае кризиса, чтобы избежать дефицита и обуздать рост цен.Также, по словам Макрона, необходимо добиться многостороннего соглашения о невведении ограничений на поставки сельскохозяйственного сырья.Президент Франции подчеркнул, что РФ и Украина являются крупнейшими поставщиками зерновых. "Мы все столкнулись с повышением цен. И сейчас начинается беспрецедентный продовольственный кризис", - сказал он.Макрон указал на то, что что ряд стран Африки и Ближнего Востока очень зависимы от поставок зерновых из России и Украины. "И в краткосрочной перспективе в этих странах будут сложности… Ситуация будет еще более серьезной через 12-18 месяцев", - отметил глава Французской республики.

https://ria.ru/20220324/makron-1779935665.html

https://ria.ru/20220317/makron-1778739780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, эммануэль макрон, россия, украина