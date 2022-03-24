https://ria.ru/20220324/makron-1779946714.html

ЕС продолжит наращивать давление на Россию, заявил Макрон

ЕС продолжит наращивать давление на Россию, заявил Макрон - РИА Новости, 24.03.2022

ЕС продолжит наращивать давление на Россию, заявил Макрон

ЕС будет продолжать наращивать давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T21:04

2022-03-24T21:04

2022-03-24T21:04

в мире

россия

эммануэль макрон

владимир путин

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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. ЕС будет продолжать наращивать давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Экономическая изоляция России растет. И наше давление будет увеличиваться для того, чтобы мы смогли любыми средствами добиться режима прекращения огня (на Украине - ред.) и мира", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе.Он добавил, что новые санкции могут быть приняты в отношении России, если это понадобится.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/makron-1779935665.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, эммануэль макрон, владимир путин