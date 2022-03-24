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ЕС продолжит наращивать давление на Россию, заявил Макрон - РИА Новости, 24.03.2022
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ЕС продолжит наращивать давление на Россию, заявил Макрон
ЕС продолжит наращивать давление на Россию, заявил Макрон - РИА Новости, 24.03.2022
ЕС продолжит наращивать давление на Россию, заявил Макрон
ЕС будет продолжать наращивать давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:04
2022-03-24T21:04
в мире
россия
эммануэль макрон
владимир путин
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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. ЕС будет продолжать наращивать давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Экономическая изоляция России растет. И наше давление будет увеличиваться для того, чтобы мы смогли любыми средствами добиться режима прекращения огня (на Украине - ред.) и мира", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе.Он добавил, что новые санкции могут быть приняты в отношении России, если это понадобится.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220324/makron-1779935665.html
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в мире, россия, эммануэль макрон, владимир путин
21:04 24.03.2022
 
ЕС продолжит наращивать давление на Россию, заявил Макрон

Макрон: ЕС продолжит наращивать давление на Россию для прекращения огня на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. ЕС будет продолжать наращивать давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Экономическая изоляция России растет. И наше давление будет увеличиваться для того, чтобы мы смогли любыми средствами добиться режима прекращения огня (на Украине - ред.) и мира", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 20:00
Макрон назвал страны, которые помогут снизить энергозависимость от России
Он добавил, что новые санкции могут быть приняты в отношении России, если это понадобится.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 20:39
Макрон назвал Россию "электрошоком" для НАТО
 
В миреРоссияЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
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