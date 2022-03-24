https://ria.ru/20220324/makron-1779936389.html
Компании должны сами принимать решение о работе в России, считает Макрон
Компании должны сами принимать решение о работе в России, считает Макрон - РИА Новости, 24.03.2022
Компании должны сами принимать решение о работе в России, считает Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские компании сами должны принимать решение о работе в РФ. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:03
2022-03-24T20:03
2022-03-24T20:03
в мире
франция
украина
россия
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 24 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские компании сами должны принимать решение о работе в РФ."Я четко попросил, чтобы все французские компании, которые работают в секторах под санкциями и с партнерами, находящимися под санкциями, соблюдали те решения, которые принимает Франция. И это сегодня делается всеми французскими игроками", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО."Вместе с этим есть давление, репутационные риски для компаний, которые работают в России. И здесь моя позиция в том, чтобы оставить выбор решать самим компаниям", - отметил он.Французская Renault 23 марта заявила о приостановке производственной деятельности в России. В автоконцерне также отметили, что рассматривают все возможные варианты относительно своей доли в "АвтоВАЗе".Как сообщило агентство Франц Пресс в среду, группа Adeo, в которую входит французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin, заявила о продолжении работы компании в России.В среду Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Франции по видеосвязи, призвал французские компании покинуть Россию и перестать таким образом спонсировать военную операцию на Украине.
https://ria.ru/20220324/makron-1779935665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон
Компании должны сами принимать решение о работе в России, считает Макрон
Макрон: французские компании должны сами принимать решение о работе в России