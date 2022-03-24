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Макрон назвал страны, которые помогут снизить энергозависимость от России - РИА Новости, 24.03.2022
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Макрон назвал страны, которые помогут снизить энергозависимость от России
Макрон назвал страны, которые помогут снизить энергозависимость от России - РИА Новости, 24.03.2022
Макрон назвал страны, которые помогут снизить энергозависимость от России
Страны ЕС усилят сотрудничество с США и Канадой, чтобы снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:00
2022-03-24T20:00
в мире
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россия
сша
европа
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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Страны ЕС усилят сотрудничество с США и Канадой, чтобы снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы должны уйти от этой зависимости от российских газа и нефти через диверсификацию закупок и политику сотрудничества с другими странами G7. Некоторые страны будут увеличивать продукцию углеводорода, некоторые помогут с диверсификацией... В этом плане США и Канада делают большой вклад и мы намерены усилить с ними сотрудничество, чтобы снизить нашу энергозависимость (от России - ред.)", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе.Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
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в мире, нато, россия, сша, европа, франция
20:00 24.03.2022
 
Макрон назвал страны, которые помогут снизить энергозависимость от России

Макрон: ЕС усилит сотрудничество с США, чтобы снизить энергозависимость от России

© REUTERS / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Страны ЕС усилят сотрудничество с США и Канадой, чтобы снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы должны уйти от этой зависимости от российских газа и нефти через диверсификацию закупок и политику сотрудничества с другими странами G7. Некоторые страны будут увеличивать продукцию углеводорода, некоторые помогут с диверсификацией... В этом плане США и Канада делают большой вклад и мы намерены усилить с ними сотрудничество, чтобы снизить нашу энергозависимость (от России - ред.)", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе.
Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 13:41
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