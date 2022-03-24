https://ria.ru/20220324/makron-1779935665.html
Макрон назвал страны, которые помогут снизить энергозависимость от России
Макрон назвал страны, которые помогут снизить энергозависимость от России - РИА Новости, 24.03.2022
Макрон назвал страны, которые помогут снизить энергозависимость от России
Страны ЕС усилят сотрудничество с США и Канадой, чтобы снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:00
2022-03-24T20:00
2022-03-24T20:00
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россия
сша
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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Страны ЕС усилят сотрудничество с США и Канадой, чтобы снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы должны уйти от этой зависимости от российских газа и нефти через диверсификацию закупок и политику сотрудничества с другими странами G7. Некоторые страны будут увеличивать продукцию углеводорода, некоторые помогут с диверсификацией... В этом плане США и Канада делают большой вклад и мы намерены усилить с ними сотрудничество, чтобы снизить нашу энергозависимость (от России - ред.)", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе.Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, россия, сша, европа, франция
Макрон назвал страны, которые помогут снизить энергозависимость от России
Макрон: ЕС усилит сотрудничество с США, чтобы снизить энергозависимость от России