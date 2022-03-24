https://ria.ru/20220324/makron-1779935665.html

Макрон назвал страны, которые помогут снизить энергозависимость от России

Макрон назвал страны, которые помогут снизить энергозависимость от России - РИА Новости, 24.03.2022

Макрон назвал страны, которые помогут снизить энергозависимость от России

Страны ЕС усилят сотрудничество с США и Канадой, чтобы снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T20:00

2022-03-24T20:00

2022-03-24T20:00

в мире

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россия

сша

европа

франция

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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Страны ЕС усилят сотрудничество с США и Канадой, чтобы снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы должны уйти от этой зависимости от российских газа и нефти через диверсификацию закупок и политику сотрудничества с другими странами G7. Некоторые страны будут увеличивать продукцию углеводорода, некоторые помогут с диверсификацией... В этом плане США и Канада делают большой вклад и мы намерены усилить с ними сотрудничество, чтобы снизить нашу энергозависимость (от России - ред.)", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе.Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.

https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, россия, сша, европа, франция