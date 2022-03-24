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В Чехии "русские" магазины превратили в "украинские" - РИА Новости, 24.03.2022
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В Чехии "русские" магазины превратили в "украинские"
В Чехии "русские" магазины превратили в "украинские" - РИА Новости, 24.03.2022
В Чехии "русские" магазины превратили в "украинские"
В Чехии ряд магазинов с "русскими товарами" изменили вывески и стали "украинскими", пишет Pražská Drbna. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:09
2022-03-24T21:09
в мире
россия
украина
чехия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Чехии ряд магазинов с "русскими товарами" изменили вывески и стали "украинскими", пишет Pražská Drbna."Все, у кого были вывески со словом "Россия", побежали его стирать и развешивать украинские флаги", — заявил журналистам сын одного из таких торговцев.Как указывается в статье, некоторые бизнесмены сделали это из-за страха перед антироссийскими настроениями в обществе, которые сейчас культивируются на Западе. Однако, как отмечается в материале, страх перед вандалами оказался не единственной причиной. Так, собеседник портала сообщил, что некоторые меняют название из соображений маркетинга."Еще месяц назад слово "русский" было более популярным, чем "украинский". Вот поэтому люди так и называли свои магазины — это банально привлекало больше клиентов", — признался он, добавив, что владельцы многих торговых точек изначально и были украинцами, но использовали название другой страны в качестве рекламного хода.Сейчас на Западе усилились русофобские настроения. Так, глава МИД Сергей Лавров накануне подчеркивал, что нападкам подвергается все, что каким-либо образом связано с Россией. Министр назвал это "приговором западной цивилизации". Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также коснулся этой темы, отметив, что развернутая на Западе истерика не позволяет европейцам принимать трезвые решения, что сказывается на россиянах и русскоговорящих людях, живущих за границей.
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"Будем русских травить": волна русофобии в Европе
Европу захлестнула волна русофобии. Из разных стран приходят сообщения о дискриминации и агрессивных действиях в отношении граждан России. Объектами вандализма становятся российские дипломатические представительства, рестораны русской кухни, магазины, торгующие российскими товарами. Агрессия в отношении русскоязычных граждан вспыхнула после начала спецоперации России на Украине. Негатив активно подогревают западные СМИ. Альтернативную информацию о происходящем на Украине европейские власти блокируют: ЕС запретил транслировать и распространять контент Sputnik и RT.
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в мире, россия, украина, чехия
21:09 24.03.2022
 
В Чехии "русские" магазины превратили в "украинские"

Pražská Drbna: в Чехии переименовывают магазины русских товаров в "украинские"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФлаг у здания генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону
Флаг у здания генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Флаг у здания генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Чехии ряд магазинов с "русскими товарами" изменили вывески и стали "украинскими", пишет Pražská Drbna.
"Все, у кого были вывески со словом "Россия", побежали его стирать и развешивать украинские флаги", — заявил журналистам сын одного из таких торговцев.
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"Это другое": Европа строит тоталитаризм
Как указывается в статье, некоторые бизнесмены сделали это из-за страха перед антироссийскими настроениями в обществе, которые сейчас культивируются на Западе. Однако, как отмечается в материале, страх перед вандалами оказался не единственной причиной. Так, собеседник портала сообщил, что некоторые меняют название из соображений маркетинга.
"Еще месяц назад слово "русский" было более популярным, чем "украинский". Вот поэтому люди так и называли свои магазины — это банально привлекало больше клиентов", — признался он, добавив, что владельцы многих торговых точек изначально и были украинцами, но использовали название другой страны в качестве рекламного хода.
Сейчас на Западе усилились русофобские настроения. Так, глава МИД Сергей Лавров накануне подчеркивал, что нападкам подвергается все, что каким-либо образом связано с Россией. Министр назвал это "приговором западной цивилизации". Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также коснулся этой темы, отметив, что развернутая на Западе истерика не позволяет европейцам принимать трезвые решения, что сказывается на россиянах и русскоговорящих людях, живущих за границей.
 
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