https://ria.ru/20220324/lukashenko-1779873160.html

Лукашенко рассказал о высылке 12 украинских шпионов

Лукашенко рассказал о высылке 12 украинских шпионов - РИА Новости, 24.03.2022

Лукашенко рассказал о высылке 12 украинских шпионов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск выслал 12 украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:41

2022-03-24T15:41

2022-03-24T15:41

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МИНСК, 24 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск выслал 12 украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.Во вторник КГБ Белоруссии сообщил, что ликвидировал резидентуру Украины, действовавшую в стране под дипломатическим прикрытием. По его информации, в действиях отдельных украинских дипломатов содержатся признаки шпионажа. При том, что в дипмиссии Украины чуть более, чем два десятка человек, не менее половины из них являлись кадровыми сотрудниками главного управления разведки украинского министерства обороны и службы внешней разведки, подчеркивали в КГБ Белоруссии.После этого Белоруссия прияла решение о сокращении числа дипломатов Украины на своей территории до пяти человек, сообщил в среду в Минске пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779864522.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, белоруссия, минск, кгб белоруссии, украина