Лукашенко рассказал о высылке 12 украинских шпионов
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о высылке 12 украинских шпионов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 24 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск выслал 12 украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.
"Целая кодла, даже в нашей Украине там. Мы же их видели - 12 человек. Ездите, смотрите. Нет, надо было шпионить, еще и пакостить в Беларуси. Ну вот сейчас выкинули. Знаете - украинских этих "подкрышников", которые сидели под дипломатическим прикрытием", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.
Во вторник КГБ Белоруссии сообщил, что ликвидировал резидентуру Украины, действовавшую в стране под дипломатическим прикрытием. По его информации, в действиях отдельных украинских дипломатов содержатся признаки шпионажа. При том, что в дипмиссии Украины чуть более, чем два десятка человек, не менее половины из них являлись кадровыми сотрудниками главного управления разведки украинского министерства обороны и службы внешней разведки, подчеркивали в КГБ Белоруссии.
После этого Белоруссия прияла решение о сокращении числа дипломатов Украины на своей территории до пяти человек, сообщил в среду в Минске пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.