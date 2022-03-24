https://ria.ru/20220324/litva-1779862735.html
Глава МИД Литвы пожаловался на бизнес, продолжающий работать в России
Глава МИД Литвы пожаловался на бизнес, продолжающий работать в России - РИА Новости, 24.03.2022
Глава МИД Литвы пожаловался на бизнес, продолжающий работать в России
Литовские предприятия, продолжающие работу в России, ослабляют аргументы Вильнюса в призывах западным компаниям уходить с российского рынка, заявил в четверг... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:50
2022-03-24T14:50
2022-03-24T14:50
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Литовские предприятия, продолжающие работу в России, ослабляют аргументы Вильнюса в призывах западным компаниям уходить с российского рынка, заявил в четверг журналистам глава литовского МИД Габриелюс Ландбергис."У нас есть и литовский бизнес в России, который еще действует. Честно говоря, это ослабляет наши аргументы, когда мы требуем от западных предприятий отказаться от бизнеса в России", - приводит слова Ландсбергиса LRT (Литовское радио и телевидение).Политик также осудил государственные организации, которые продолжают покупать электричество у российского поставщика Inter RAO Lietuva и топливо у связанного с Россией предприятия Viada, и призвал их отказаться от таких контактов.Ландсбергис также призвал Европу отказаться от покупки российской нефти, назвав эмбарго "большим, очень важным, но возможным шагом". Кроме того, он выступил за расширение списка российских банков, отключаемых от системы платежей SWIFT, и санкционированных российских олигархов.Ранее министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Литва не будет выплачивать компенсации своим бизнесменам в случае национализации их предприятий в России. По данным LRT, литовские власти призывают бизнесменов ограничить деятельность в России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
https://ria.ru/20220323/litva-1779712608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, европа, литва, swift, в мире
Глава МИД Литвы пожаловался на бизнес, продолжающий работать в России
Глава МИД Литвы Ландбергис пожаловался на бизнес, продолжающий работать в России