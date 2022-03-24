Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Литвы пожаловался на бизнес, продолжающий работать в России - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/litva-1779862735.html
Глава МИД Литвы пожаловался на бизнес, продолжающий работать в России
Глава МИД Литвы пожаловался на бизнес, продолжающий работать в России - РИА Новости, 24.03.2022
Глава МИД Литвы пожаловался на бизнес, продолжающий работать в России
Литовские предприятия, продолжающие работу в России, ослабляют аргументы Вильнюса в призывах западным компаниям уходить с российского рынка, заявил в четверг... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:50
2022-03-24T14:50
владимир путин
россия
европа
литва
swift
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f507a74150880444c416943ed9c94aa3.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Литовские предприятия, продолжающие работу в России, ослабляют аргументы Вильнюса в призывах западным компаниям уходить с российского рынка, заявил в четверг журналистам глава литовского МИД Габриелюс Ландбергис."У нас есть и литовский бизнес в России, который еще действует. Честно говоря, это ослабляет наши аргументы, когда мы требуем от западных предприятий отказаться от бизнеса в России", - приводит слова Ландсбергиса LRT (Литовское радио и телевидение).Политик также осудил государственные организации, которые продолжают покупать электричество у российского поставщика Inter RAO Lietuva и топливо у связанного с Россией предприятия Viada, и призвал их отказаться от таких контактов.Ландсбергис также призвал Европу отказаться от покупки российской нефти, назвав эмбарго "большим, очень важным, но возможным шагом". Кроме того, он выступил за расширение списка российских банков, отключаемых от системы платежей SWIFT, и санкционированных российских олигархов.Ранее министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Литва не будет выплачивать компенсации своим бизнесменам в случае национализации их предприятий в России. По данным LRT, литовские власти призывают бизнесменов ограничить деятельность в России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
https://ria.ru/20220323/litva-1779712608.html
россия
европа
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2562156cc2de18ddde2be8b8ef28d0b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, европа, литва, swift, в мире
14:50 24.03.2022
 
Глава МИД Литвы пожаловался на бизнес, продолжающий работать в России

Глава МИД Литвы Ландбергис пожаловался на бизнес, продолжающий работать в России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Московский Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Литовские предприятия, продолжающие работу в России, ослабляют аргументы Вильнюса в призывах западным компаниям уходить с российского рынка, заявил в четверг журналистам глава литовского МИД Габриелюс Ландбергис.
"У нас есть и литовский бизнес в России, который еще действует. Честно говоря, это ослабляет наши аргументы, когда мы требуем от западных предприятий отказаться от бизнеса в России", - приводит слова Ландсбергиса LRT (Литовское радио и телевидение).
Политик также осудил государственные организации, которые продолжают покупать электричество у российского поставщика Inter RAO Lietuva и топливо у связанного с Россией предприятия Viada, и призвал их отказаться от таких контактов.
Ландсбергис также призвал Европу отказаться от покупки российской нефти, назвав эмбарго "большим, очень важным, но возможным шагом". Кроме того, он выступил за расширение списка российских банков, отключаемых от системы платежей SWIFT, и санкционированных российских олигархов.
Ранее министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Литва не будет выплачивать компенсации своим бизнесменам в случае национализации их предприятий в России. По данным LRT, литовские власти призывают бизнесменов ограничить деятельность в России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 18:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Литве предложили запретить георгиевскую ленточку и букву Z
 
Владимир ПутинРоссияЕвропаЛитваSWIFTВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала