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ВС России уничтожили временный пункт дислокации нацбатальона в Лисичанске

ВС России уничтожили временный пункт дислокации нацбатальона в Лисичанске - РИА Новости, 24.03.2022

ВС России уничтожили временный пункт дислокации нацбатальона в Лисичанске

Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре "Бука-М1" южнее Киева, сообщил в... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:24

2022-03-24T10:24

2022-03-24T22:18

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре "Бука-М1" южнее Киева, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования."В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре "Бук-М1" в населенном пункте Даниловка южнее Киева", - рассказал генерал.Он уточнил, что также ракетными ударами уничтожены "штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск".

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Конашенков о биологическом оружии и уничтожении военной техники ВСУ Вскрыты новые факты причастности Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. 2022-03-24T10:24 true PT2M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), лисичанск, донецкая область