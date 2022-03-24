https://ria.ru/20220324/lisichansk-1779797736.html
ВС России уничтожили временный пункт дислокации нацбатальона в Лисичанске
ВС России уничтожили временный пункт дислокации нацбатальона в Лисичанске - РИА Новости, 24.03.2022
ВС России уничтожили временный пункт дислокации нацбатальона в Лисичанске
Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре "Бука-М1" южнее Киева, сообщил в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:24
2022-03-24T10:24
2022-03-24T22:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
лисичанск
донецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779516858_0:92:3190:1886_1920x0_80_0_0_0545a62e7b88716f5294c2fd9d497206.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре "Бука-М1" южнее Киева, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования."В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре "Бук-М1" в населенном пункте Даниловка южнее Киева", - рассказал генерал.Он уточнил, что также ракетными ударами уничтожены "штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск".
украина
лисичанск
донецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779516858_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4e6cdfd03cf836611c54fcef37a261d.jpg
Конашенков о биологическом оружии и уничтожении военной техники ВСУ
Вскрыты новые факты причастности Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.
2022-03-24T10:24
true
PT2M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), лисичанск, донецкая область
10:24 24.03.2022 (обновлено: 22:18 24.03.2022)
ВС России уничтожили временный пункт дислокации нацбатальона в Лисичанске
Минобороны: ВС России уничтожили временный пункт дислокации нацбатальона в Лисичанске