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ВС России уничтожили временный пункт дислокации нацбатальона в Лисичанске - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/lisichansk-1779797736.html
ВС России уничтожили временный пункт дислокации нацбатальона в Лисичанске
ВС России уничтожили временный пункт дислокации нацбатальона в Лисичанске - РИА Новости, 24.03.2022
ВС России уничтожили временный пункт дислокации нацбатальона в Лисичанске
Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре "Бука-М1" южнее Киева, сообщил в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:24
2022-03-24T22:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
лисичанск
донецкая область
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре "Бука-М1" южнее Киева, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования."В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре "Бук-М1" в населенном пункте Даниловка южнее Киева", - рассказал генерал.Он уточнил, что также ракетными ударами уничтожены "штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск".
украина
лисичанск
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Конашенков о биологическом оружии и уничтожении военной техники ВСУ
Вскрыты новые факты причастности Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), лисичанск, донецкая область
10:24 24.03.2022 (обновлено: 22:18 24.03.2022)
 
ВС России уничтожили временный пункт дислокации нацбатальона в Лисичанске

Минобороны: ВС России уничтожили временный пункт дислокации нацбатальона в Лисичанске

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный бронеавтомобиль ВСУ
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре "Бука-М1" южнее Киева, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.
"В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре "Бук-М1" в населенном пункте Даниловка южнее Киева", - рассказал генерал.
Он уточнил, что также ракетными ударами уничтожены "штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск".
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЛисичанскДонецкая область
 
 
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