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В Белгородской области родители детей-инвалидов получат новые льготы - РИА Новости, 24.03.2022
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https://ria.ru/20220324/lgoty-1779919913.html
В Белгородской области родители детей-инвалидов получат новые льготы
В Белгородской области родители детей-инвалидов получат новые льготы - РИА Новости, 24.03.2022
В Белгородской области родители детей-инвалидов получат новые льготы
Депутаты Белгородской областной думы приняли закон, согласно которому родители и опекуны детей-инвалидов смогут получить льготы по транспортному налогу. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:35
2022-03-24T18:43
белгородская область
белгородская область
белгородская областная дума
россия
дети
общество
льготы
семья
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БЕЛГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы приняли закон, согласно которому родители и опекуны детей-инвалидов смогут получить льготы по транспортному налогу.Инициатором принятого в четверг, 24 марта, закона выступил депутат областной думы Сергей Гусев по предложению регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов."Одна из категорий, которой коснутся новые правила - опекуны инвалидов с детства, признанных судом недееспособными. После 18 лет эти люди теряют право на льготу по транспортному налогу, а перерегистрация транспортного средства на ребёнка для её сохранения сопряжена с юридическими трудностями", - сообщает заксобрание.Теперь опекуны полностью освобождены от уплаты налога на одно авто до 130 лошадиных сил. А на автомобиль мощностью от 130 до 150 лошадиных сил для них установлена ставка 10 рублей с лошадиной силы (вместо стандартных 25 рублей)."Ещё одна категория, на которую распространяется закон, родители (законные представители) ребёнка-инвалида. Они смогут получить преференцию, если в программе реабилитации (абилитации) ребёнка есть рекомендации об использовании кресла-коляски", - поясняет областная дума.На авто до 150 лошадиных сил они могут не платить налог, а на машину от 150 до 200 лошадиных сил платить его по льготной ставке – 10 рублей с лошадиной силы."Принятый закон призван помочь семьям, для которых автомобиль большой вместимости и, как следствие, мощности – насущная необходимость. Он позволит поддержать свыше 1000 семей и будет способствовать более успешной социальной интеграции людей с ограниченными возможностями", - отмечает Белгородская областная дума.
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белгородская область, белгородская областная дума, россия, дети, общество, льготы, семья
18:35 24.03.2022 (обновлено: 18:43 24.03.2022)
 
В Белгородской области родители детей-инвалидов получат новые льготы

Депутаты Белгородской областной думы приняли закон о льготах для родителей детей-инвалидов

© Фото пресс-службы Белгородской областной думыЗаседание Белгородской областной Думы
Заседание Белгородской областной Думы
© Фото пресс-службы Белгородской областной думы
Заседание Белгородской областной Думы
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БЕЛГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы приняли закон, согласно которому родители и опекуны детей-инвалидов смогут получить льготы по транспортному налогу.
Инициатором принятого в четверг, 24 марта, закона выступил депутат областной думы Сергей Гусев по предложению регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов.
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"Одна из категорий, которой коснутся новые правила - опекуны инвалидов с детства, признанных судом недееспособными. После 18 лет эти люди теряют право на льготу по транспортному налогу, а перерегистрация транспортного средства на ребёнка для её сохранения сопряжена с юридическими трудностями", - сообщает заксобрание.
Теперь опекуны полностью освобождены от уплаты налога на одно авто до 130 лошадиных сил. А на автомобиль мощностью от 130 до 150 лошадиных сил для них установлена ставка 10 рублей с лошадиной силы (вместо стандартных 25 рублей).
"Ещё одна категория, на которую распространяется закон, родители (законные представители) ребёнка-инвалида. Они смогут получить преференцию, если в программе реабилитации (абилитации) ребёнка есть рекомендации об использовании кресла-коляски", - поясняет областная дума.
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На авто до 150 лошадиных сил они могут не платить налог, а на машину от 150 до 200 лошадиных сил платить его по льготной ставке – 10 рублей с лошадиной силы.
"Принятый закон призван помочь семьям, для которых автомобиль большой вместимости и, как следствие, мощности – насущная необходимость. Он позволит поддержать свыше 1000 семей и будет способствовать более успешной социальной интеграции людей с ограниченными возможностями", - отмечает Белгородская областная дума.
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Белгородская областьБелгородская областьБелгородская областная ДумаРоссияДетиОбществоЛьготыСемья
 
 
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