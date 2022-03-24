https://ria.ru/20220324/lgoty-1779919913.html

В Белгородской области родители детей-инвалидов получат новые льготы

В Белгородской области родители детей-инвалидов получат новые льготы - РИА Новости, 24.03.2022

В Белгородской области родители детей-инвалидов получат новые льготы

Депутаты Белгородской областной думы приняли закон, согласно которому родители и опекуны детей-инвалидов смогут получить льготы по транспортному налогу. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:35

2022-03-24T18:35

2022-03-24T18:43

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы приняли закон, согласно которому родители и опекуны детей-инвалидов смогут получить льготы по транспортному налогу.Инициатором принятого в четверг, 24 марта, закона выступил депутат областной думы Сергей Гусев по предложению регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов."Одна из категорий, которой коснутся новые правила - опекуны инвалидов с детства, признанных судом недееспособными. После 18 лет эти люди теряют право на льготу по транспортному налогу, а перерегистрация транспортного средства на ребёнка для её сохранения сопряжена с юридическими трудностями", - сообщает заксобрание.Теперь опекуны полностью освобождены от уплаты налога на одно авто до 130 лошадиных сил. А на автомобиль мощностью от 130 до 150 лошадиных сил для них установлена ставка 10 рублей с лошадиной силы (вместо стандартных 25 рублей)."Ещё одна категория, на которую распространяется закон, родители (законные представители) ребёнка-инвалида. Они смогут получить преференцию, если в программе реабилитации (абилитации) ребёнка есть рекомендации об использовании кресла-коляски", - поясняет областная дума.На авто до 150 лошадиных сил они могут не платить налог, а на машину от 150 до 200 лошадиных сил платить его по льготной ставке – 10 рублей с лошадиной силы."Принятый закон призван помочь семьям, для которых автомобиль большой вместимости и, как следствие, мощности – насущная необходимость. Он позволит поддержать свыше 1000 семей и будет способствовать более успешной социальной интеграции людей с ограниченными возможностями", - отмечает Белгородская областная дума.

https://ria.ru/20220322/podderzhka-1779414342.html

https://ria.ru/20220319/yarmarka-1779061324.html

https://ria.ru/20220318/tseny-1778944924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белгородская область, белгородская областная дума, россия, дети, общество, льготы, семья