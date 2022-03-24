https://ria.ru/20220324/lenkom-1779852252.html

Бизнесмен получил восемь лет за хищение акций на 170 миллионов у "Ленкома"

Бизнесмен получил восемь лет за хищение акций на 170 миллионов у "Ленкома" - РИА Новости, 24.03.2022

Бизнесмен получил восемь лет за хищение акций на 170 миллионов у "Ленкома"

Суд в Москве отправил на восемь лет в колонию общего режима предпринимателя, похитившего более 170 миллионов рублей у театра "Ленком", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:30

2022-03-24T14:30

2022-03-24T14:30

культура

новости культуры

марк захаров

ленком

театр

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40508/09/405080997_0:0:2610:1468_1920x0_80_0_0_98e639efdb2cf10ab02e0b7993834ec1.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Суд в Москве отправил на восемь лет в колонию общего режима предпринимателя, похитившего более 170 миллионов рублей у театра "Ленком", сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Было установлено, что Ахвердиев в июле 2014 года изготовил поддельный договор о передаче в собственность его фирме 250 акций стоимостью более 170 миллионов рублей, которые принадлежали театру "Ленком Марка Захарова". Потом бизнесмен зарегистрировал переход прав собственности на акции на себя.По данным "Независимой газеты", афера была связана с приобретением столичной гостиницы "Юность", 75 процентов акций которой принадлежали Ахвердиеву, остальные 25 процентов — "Ленкому"."Гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен в полном объеме на сумму более 170 миллионов рублей", — добавляется в релизе.Приговор в законную силу не вступил. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, он был вынесен заочно – Ахвердиев скрылся от следствия за рубежом.

https://ria.ru/20220321/lenfilm-1779332318.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, марк захаров, ленком, театр, мошенничество