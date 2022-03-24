https://ria.ru/20220324/lenkom-1779852252.html
Бизнесмен получил восемь лет за хищение акций на 170 миллионов у "Ленкома"
Бизнесмен получил восемь лет за хищение акций на 170 миллионов у "Ленкома" - РИА Новости, 24.03.2022
Бизнесмен получил восемь лет за хищение акций на 170 миллионов у "Ленкома"
Суд в Москве отправил на восемь лет в колонию общего режима предпринимателя, похитившего более 170 миллионов рублей у театра "Ленком", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:30
2022-03-24T14:30
2022-03-24T14:30
культура
новости культуры
марк захаров
ленком
театр
мошенничество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Суд в Москве отправил на восемь лет в колонию общего режима предпринимателя, похитившего более 170 миллионов рублей у театра "Ленком", сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Было установлено, что Ахвердиев в июле 2014 года изготовил поддельный договор о передаче в собственность его фирме 250 акций стоимостью более 170 миллионов рублей, которые принадлежали театру "Ленком Марка Захарова". Потом бизнесмен зарегистрировал переход прав собственности на акции на себя.По данным "Независимой газеты", афера была связана с приобретением столичной гостиницы "Юность", 75 процентов акций которой принадлежали Ахвердиеву, остальные 25 процентов — "Ленкому"."Гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен в полном объеме на сумму более 170 миллионов рублей", — добавляется в релизе.Приговор в законную силу не вступил. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, он был вынесен заочно – Ахвердиев скрылся от следствия за рубежом.
https://ria.ru/20220321/lenfilm-1779332318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, марк захаров, ленком, театр, мошенничество
Бизнесмен получил восемь лет за хищение акций на 170 миллионов у "Ленкома"
Бизнесмен Ахвердиев получил восемь лет за хищение акций на 170 миллионов у театра "Ленком"
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Суд в Москве отправил на восемь лет в колонию общего режима предпринимателя, похитившего более 170 миллионов рублей у театра "Ленком", сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Хамовнический районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Фарида Ахвердиева. Он осужден за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", — говорится в сообщении.
Было установлено, что Ахвердиев в июле 2014 года изготовил поддельный договор о передаче в собственность его фирме 250 акций стоимостью более 170 миллионов рублей, которые принадлежали театру "Ленком Марка Захарова". Потом бизнесмен зарегистрировал переход прав собственности на акции на себя.
По данным "Независимой газеты", афера была связана с приобретением столичной гостиницы "Юность", 75 процентов акций которой принадлежали Ахвердиеву, остальные 25 процентов — "Ленкому".
"Гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен в полном объеме на сумму более 170 миллионов рублей", — добавляется в релизе.
Приговор в законную силу не вступил. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, он был вынесен заочно – Ахвердиев скрылся от следствия за рубежом.