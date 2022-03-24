https://ria.ru/20220324/lavrov-1779859351.html

Лавров разъяснил британской журналистке слова Путина о самоочищении России

Лавров разъяснил британской журналистке слова Путина о самоочищении России - РИА Новости, 24.03.2022

Лавров разъяснил британской журналистке слова Путина о самоочищении России

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на просьбу британской журналистки объяснить слова президента России Владимира Путина о "самоочищении" России: "Если те, кто... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:35

2022-03-24T14:35

2022-03-24T14:35

россия

международный комитет красного креста (мккк)

сергей лавров

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на просьбу британской журналистки объяснить слова президента России Владимира Путина о "самоочищении" России: "Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению, это вполне в соответствии с нашим законодательством".В ходе пресс-конференции с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером в четверг журналистка британского телеканала BBC попросила Лаврова разъяснить слова Путина: "(Президент РФ) сказал на той неделе, что Россия должна очиститься от предателей, что это значит с практической точки зрения?", - задала вопрос журналистка."У нас сейчас большая дискуссия в обществе, потому что теперь, когда стало понятно, чего стоят заверения, которые нам давались со стороны Запада все эти годы о неделимости безопасности, о том, что мы теперь все одна цивилизация большая, общечеловеческая. Теперь, когда стало понятно, что и как, конечно же, мы исходим из того, что каждый гражданин РФ должен иметь право сделать свой выбор: если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению, это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение", - указал российский министр.Ранее Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ заявил, что естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию.

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779829468.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, международный комитет красного креста (мккк), сергей лавров, владимир путин, в мире