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Лавров разъяснил британской журналистке слова Путина о самоочищении России - РИА Новости, 24.03.2022
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Лавров разъяснил британской журналистке слова Путина о самоочищении России
Лавров разъяснил британской журналистке слова Путина о самоочищении России - РИА Новости, 24.03.2022
Лавров разъяснил британской журналистке слова Путина о самоочищении России
Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на просьбу британской журналистки объяснить слова президента России Владимира Путина о "самоочищении" России: "Если те, кто... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:35
2022-03-24T14:35
россия
международный комитет красного креста (мккк)
сергей лавров
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на просьбу британской журналистки объяснить слова президента России Владимира Путина о "самоочищении" России: "Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению, это вполне в соответствии с нашим законодательством".В ходе пресс-конференции с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером в четверг журналистка британского телеканала BBC попросила Лаврова разъяснить слова Путина: "(Президент РФ) сказал на той неделе, что Россия должна очиститься от предателей, что это значит с практической точки зрения?", - задала вопрос журналистка."У нас сейчас большая дискуссия в обществе, потому что теперь, когда стало понятно, чего стоят заверения, которые нам давались со стороны Запада все эти годы о неделимости безопасности, о том, что мы теперь все одна цивилизация большая, общечеловеческая. Теперь, когда стало понятно, что и как, конечно же, мы исходим из того, что каждый гражданин РФ должен иметь право сделать свой выбор: если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению, это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение", - указал российский министр.Ранее Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ заявил, что естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию.
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россия, международный комитет красного креста (мккк), сергей лавров, владимир путин, в мире
14:35 24.03.2022
 
Лавров разъяснил британской журналистке слова Путина о самоочищении России

Глава МИД Лавров разъяснил журналистке BBC слова Путина о самоочищении России

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на просьбу британской журналистки объяснить слова президента России Владимира Путина о "самоочищении" России: "Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению, это вполне в соответствии с нашим законодательством".
В ходе пресс-конференции с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером в четверг журналистка британского телеканала BBC попросила Лаврова разъяснить слова Путина: "(Президент РФ) сказал на той неделе, что Россия должна очиститься от предателей, что это значит с практической точки зрения?", - задала вопрос журналистка.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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"У нас сейчас большая дискуссия в обществе, потому что теперь, когда стало понятно, чего стоят заверения, которые нам давались со стороны Запада все эти годы о неделимости безопасности, о том, что мы теперь все одна цивилизация большая, общечеловеческая. Теперь, когда стало понятно, что и как, конечно же, мы исходим из того, что каждый гражданин РФ должен иметь право сделать свой выбор: если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению, это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение", - указал российский министр.
Ранее Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ заявил, что естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию.
 
РоссияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Сергей ЛавровВладимир ПутинВ мире
 
 
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