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Володин потребовал от Байдена объяснить информацию о биолабораториях - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/laboratoriya-1779912086.html
Володин потребовал от Байдена объяснить информацию о биолабораториях
Володин потребовал от Байдена объяснить информацию о биолабораториях - РИА Новости, 24.03.2022
Володин потребовал от Байдена объяснить информацию о биолабораториях
Причастность президента США Джо Байдена к созданию биологических лабораторий на Украине в приоритетном порядке будет рассмотрена специальной комиссией по... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:58
2022-03-24T18:41
сша
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
джо байден
хантер байден
вячеслав володин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Причастность президента США Джо Байдена к созданию биологических лабораторий на Украине в приоритетном порядке будет рассмотрена специальной комиссией по парламентскому расследованию данных фактов, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин."К созданию биолабораторий на Украине причастен не кто-нибудь, а президент США Джо Байден. Инвестиционный фонд под руководством его сына Хантера Байдена финансировал исследования и реализацию биологической военной программы США. Очевидно, Джо Байден и как отец, и как глава государства знал об этой деятельности", - написал в своем Telegram-канале Володин.Также, по его словам, в этой военной программе замешан фонд "известного организатора "цветных революций" Джорджа Сороса", который открыто призывает к "смене режима" в РФ. "Вопрос будет в приоритетном порядке рассмотрен комиссией по парламентскому расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины", - добавил парламентарий."Теперь президент США обязан объяснить мировому сообществу обнаруженные в ходе специальной военной операции на Украине факты о деятельности биологических лабораторий. А Конгресс США должен начать собственное расследование", - подчеркнул спикер Госдумы.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Кириллов также заявил, что инвестиционный фонд сына президента США Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.Госдума и Совфед на этой неделе приняли постановление о создании совместной комиссии для расследования фактов о деятельности биологических лабораторий на Украине. Также Володин заявлял, что в рамках этого расследования одной из первых должна быть опрошена замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
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Кирилл Волков
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сша, в мире, россия, украина, джо байден, хантер байден, вячеслав володин, ситуация в днр и лнр
17:58 24.03.2022 (обновлено: 18:41 24.03.2022)
 
Володин потребовал от Байдена объяснить информацию о биолабораториях

Спикер ГД Володин потребовал от Байдена объяснить информацию о биолабораториях США

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Причастность президента США Джо Байдена к созданию биологических лабораторий на Украине в приоритетном порядке будет рассмотрена специальной комиссией по парламентскому расследованию данных фактов, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"К созданию биолабораторий на Украине причастен не кто-нибудь, а президент США Джо Байден. Инвестиционный фонд под руководством его сына Хантера Байдена финансировал исследования и реализацию биологической военной программы США. Очевидно, Джо Байден и как отец, и как глава государства знал об этой деятельности", - написал в своем Telegram-канале Володин.
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Также, по его словам, в этой военной программе замешан фонд "известного организатора "цветных революций" Джорджа Сороса", который открыто призывает к "смене режима" в РФ. "Вопрос будет в приоритетном порядке рассмотрен комиссией по парламентскому расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины", - добавил парламентарий.
"Теперь президент США обязан объяснить мировому сообществу обнаруженные в ходе специальной военной операции на Украине факты о деятельности биологических лабораторий. А Конгресс США должен начать собственное расследование", - подчеркнул спикер Госдумы.
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
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РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Кириллов также заявил, что инвестиционный фонд сына президента США Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.
Госдума и Совфед на этой неделе приняли постановление о создании совместной комиссии для расследования фактов о деятельности биологических лабораторий на Украине. Также Володин заявлял, что в рамках этого расследования одной из первых должна быть опрошена замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
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