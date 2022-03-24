https://ria.ru/20220324/laboratoriya-1779796784.html

Минобороны представит новые документы о биолабораториях США на Украине

Минобороны представит новые документы о биолабораториях США на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Минобороны представит новые документы о биолабораториях США на Украине

Вскрыты новые факты причастности Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине, сообщил журналистам в четверг официальный... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:19

2022-03-24T10:19

2022-03-24T22:16

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вскрыты новые факты причастности Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине."Экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине", - сказал Конашенков. Он также сообщил, что в ближайшее время Минобороны РФ представит оригинальные документы демонстрирующие, что биологический проект "Ю-Пи-2" разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне."Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы", - сказал Конашенков."Вместе с тем эксперименты Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций. Так, например, законтрактованная минобороны США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих", - добавил он. Как уточнил Конашенков, обо всех документально подтвержденных фактах будет рассказано на специальном брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о биологическом оружии и уничтожении военной техники ВСУ Вскрыты новые факты причастности Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. 2022-03-24T10:19 true PT2M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, украина, министерство обороны сша, в мире, здоровье - общество